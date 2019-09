Pomeriggio 5 Ciacci scatenato sulla Vignali: “Cafonata”. Lei: “Hai ragione”

Ciacci scatenato a Pomeriggio 5, su Valentina Vignali: “Cafonata”. Lei: “Hai ragione”. Giò Giò poi al vetriolo sugli influencer che hanno sfilato sul red carpet di Venezia: “6 scappati di casa”

Giovanni Ciacci scatenato a Pomeriggio 5. Nella puntata andata in onda oggi 11 settembre il celebre costumista si è scagliato contro gli influencer, auspicando che presto sul web possano essere promossi anche argomenti ‘più alti’, quali libri, spettacoli teatrali e, più in generale, forme di cultura. In studio presente anche Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché star del web. “Io promuovo anche altro, parlo di salute ad esempio”. Ciacci ha annuito. Peccato che pochi minuti dopo Barbara d’Urso ha lanciato una clip con dei video presi dal profilo Instagram di Valentina. Sono passate immagini tutt’altro che ‘culturali’ (nel filmato sono stati appositamente messi stralci leggeri del materiale dell’influencer). Gio Gio, al ritorno in studio, ha smesso di annuire e…

“Alla Mostra del Cinema, ma chi c’era? 6 scappati di casa”

“Che cafonata pazzesca”, ha esclamato l’esperto di look, in merito a un breve video in cui la Vignali mostra un sacco di banconote. Il filmato è vecchio e in passato aveva già fatto scalpore, attirando diverse critiche all’influencer che, su quanto detto da Ciacci, ha avuto ben poco da ribattere: “Hai ragione… ma non sono sempre così”. Prima di intervenire su Valentina il costumista aveva mosso anche un’energica invettiva contro i personaggi del web che hanno sfilato sul red carpet di Venezia: “Alla Mostra del Cinema, ma chi c’era? 6 scappati di casa.”

Barbara d’Urso: “Valentina, eri diventata bella in carne al Grande Fratello”

Appena finita l’avventura al Grande Fratello, la Vignali è stata attaccata da molti hater per essere aumentata di peso. Ai microfoni della d’Urso l’influencer ha detto di aver fatto molto allenamento per smaltire i kg presi. La risposta è giunta dopo che la conduttrice ha ricordato: “Valentina, eri diventata bella in carne al Grande Fratello.”