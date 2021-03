Ciacci ringrazia Adriana Volpe: “Ha chiamato i soccorsi”, la grande paura

By

Il costumista ha svelato il retroscena in una intervista concessa al settimanale Nuovo

Giovanni Ciacci deve molto ad Adriana Volpe. I due hanno legato parecchio da quando hanno iniziato a lavorare a Ogni mattina, il programma in onda ogni giorno su Tv 8. Ciacci è l’esperto di costume e gossip della trasmissione, che vede la Volpe al timone dopo i primi mesi condivisi con il giornalista di Sky Alessio Viola. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Ciacci ha pubblicamente ringraziato Adriana, svelando un retroscena mai svelato fino ad oggi.

Giovanni Ciacci ha raccontato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”

Un grande gesto visto che Ciacci vive da solo a Milano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip con grande fermezza e coraggio si è data prontamente da fare per aiutare il suo amico e collega seppur a distanza. Un gesto che ha rafforzato ancora di più il legame tra Adriana e Giovanni, che continueranno a lavorare insieme in televisione.

Lo scorso autunno Giovanni Ciacci ha avuto il Coronavirus e ancora oggi deve fare i conti con delle conseguenze piuttosto serie. Conseguenze che non hanno permesso al 49enne di partecipare all’Isola dei Famosi. Ciacci era infatti pronto a partire per l’Honduras ma non ha superato gli ultimi test medici.

I dottori del reality show hanno trovato grandi lacerazioni a cuore e polmoni, dovute proprio al Covid-19. Giovanni Ciacci deve fare inoltre i conti con il fiato corto, un profondo senso di stanchezza e spesso la mente del creativo è avvolta da quella che è stata definita “nebbia cognitiva”. A Ciacci capita di dimenticare le cose e bloccarsi mentre parla.

Oggi Giovanni Ciacci sta cercando di andare avanti e combattere questi strascichi della malattia che l’hanno allontanato dall’Isola dei Famosi. Un programma in cui il costumista credeva molto tanto che aveva già iniziato a prepararsi seguendo una dieta disintossicante.

L’opinionista di Barbara d’Urso si stava abituando a ridurre le razioni di cibo, in modo che lo stomaco fosse pronto alle ristrettezze che si patiscono in Honduras. Giovanni Ciacci aveva inoltre intrapreso un percorso improntato al benessere del corpo, tra massaggi tonificanti e nuotate in piscina.