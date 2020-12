Giovanni Ciacci guarito dal Covid dopo 23 giorni: l’annuncio

Giovanni Ciacci negativo al Covid: un esito del tampone a lungo atteso e tanto sperato. Il costumista è rimasto in isolamento per più di venti giorni, ma finalmente potrà tornare alla vita di sempre. O per meglio dire alla vita di sempre con tutte le restrizioni del caso ovviamente. Ciacci è risultato positivo al Coronavirus a fine novembre, ma è sempre stato asintomatico. Quindi ha trascorso la malattia senza stare male e senza manifestare alcun sintomo, tuttavia è rimasto positivo per ben ventitré giorni.

Dopo tanti giorni passati in isolamento, oggi l’annuncio su Instagram: “Finalmente negativo, sono guarito”. Nel messaggio ha anche ringraziato i dottori di TV8 e di Sky che lo hanno seguito evidentemente, ma anche tutti i fan che lo hanno circondato di affetto. Durante l’isolamento ha ricevuto tanti messaggi da parte dei follower, che gli hanno anche tenuto compagnia. Ciacci ha ricevuto esito negativo al suo ultimo tampone molecolare ed è più tranquillo in vista del ritorno tra la gente.

Martedì è stato ospite a Pomeriggio 5, in collegamento da casa s’intende, e Barbara d’Urso gli ha chiesto come stesse procedendo il suo isolamento. Quel giorno Ciacci era ancora positivo e ha raccontato di essere giunto al ventunesimo giorno di isolamento. Tuttavia si è sentito grato per come ha trascorso il periodo di positività: “Sto veramente bene, non ho mai avuto niente”. Una grande fortuna rispetto a tanta altra gente. Ciacci è sempre stato asintomatico totale, ha raccontato che dopo ventuno giorni avrebbe potuto uscire dall’isolamento ma ha preferito aspettare il tampone negativo.

In effetti la legge parla anche di positivi al Covid a lungo termine che possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni, ma dice anche che si può fare quando c’è assenza di sintomi da almeno una settimana. Per cui è possibile che sia riferito a casi sintomatici e non asintomatici. Per quest’ultima categoria infatti la legge dice che per il ritorno in comunità si deve avere un test molecolare con risultato negativo. Forse non è molto chiaro questo punto, ma Ciacci ha preferito aspettare il tampone negativo prima di incontrare gente.