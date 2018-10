Ciacci giudice a Ballando con le Stelle? Milly telefona a Detto Fatto

Detto Fatto puntata 9 ottobre: Ciacci potrebbe tornare a Ballando come giudice?

Erano alle prese con le pagelle da assegnare ai vip, la conduttrice Bianca Guaccero e l’esperto di stile Giovanni Ciacci nel cuore del pomeriggio di Rai 2, quando improvvisamente un’inattesa telefonata interrompe la loro discussione incentrata sugli abiti sportivi. Ecco che, fin dalle prime parole, si riconosce subito che la voce dietro la cornetta appartiene alla nota presentatrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci. Ciacci, che abbiamo visto danzare nell’ultima edizione del popolare varietà di Rai 1 in coppia con Raimondo Todaro, ha espresso diverse volte il suo desiderio di ritornare nella trasmissione, ma in qualità di giudice. Infatti, durante le varie puntate di Detto Fatto, continuava ininterrottamente a fare appelli su appelli affinché la Carlucci lo invitasse. Ma oggi, 9 ottobre, la telefonata di Milly è riuscita a cogliere tutti di sorpresa, lasciando al noto costumista delle star la speranza di poter realizzare il suo sogno.

Detto Fatto: Milly Carlucci chiama in diretta e fa una sorpresa a Ciacci

L’inconfondibile voce della Carlucci fa il suo ingresso nel programma di moda e tutorial lasciando tutti senza parole. “Date dei cioccolatini a Ciacci per favore, è troppo acido nelle votazioni ai vip“, esordisce la conduttrice. A questo punto interviene la padrona di casa Bianca Guaccero. “Lui è molto istintivo, e da settimane lancia appelli per sostituire Mariotto come giudice”, afferma la conduttrice e attrice pugliese. La Carlucci risponde a tono, interpellando l’ex concorrente di Ballando con le stelle Govanni Ciacci. “Sono molto orgogliosa del percorso che abbiamo fatto insieme. Mi sembra che tu abbia messo su qualche etto di troppo“, dice scherzosamente. “Ma veniamo al dunque: Dimostraci che sei in grado di accogliere questa sfida. Dovrai preparare un tango appassionato con la bravissima ballerina Samanta Togni, una delle ballerine storiche del varietà. Insieme vi esibirete nell’occasione di Ballando on the Road a Reggio Emilia. Potrai scegliere di venire il 3 o il 4 novembre“, gli confessa la conduttrice. La Carlucci ha quindi invitato ufficialmente lo stilista a unirsi a lei nella prima data del consueto tour che dà letteralmente inizio alle danze in vista della trasmissione.

Giovanni Ciacci alla Carlucci: “Sarà difficile ballare il tango con una donna”

In seguito alla proposta della Carlucci, Giovanni Ciacci si dice preoccupato. Lo stilista, infatti, partecipò un anno fa al programma di danza in coppia con Raimondo Todaro. Per questo, ammette che per lui sarà molto difficile trovare un’intesa con una donna, richiedendo perciò di potersi esibire in un ballo più semplice. È ora la Carlucci a prendere la parola: “Avrai tempo per prepararti, bisogna alzare l’asticella. Se supererai la prova, io e gli altri giudici ci consulteremo e tornerai a Ballando con le stelle. Ma ancora non si sa quale sarà il tuo ruolo. È una sorpresa!” Insomma, per il noto costumista potrebbe essere giunto il momento che aspettava da tempo. Ovviamente, dovrà impegnarsi molto per superare questa prova, anche perché in ballo ci potrebbe essere la sua partecipazione in qualità di giudice nel noto varietà di Rai 1. “I sogni son desideri“, dice Ciacci, e per lui il traguardo potrebbe essere davvero molto vicino!