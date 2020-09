Ciacci furioso: “Ti querelo”. Biagio D’Anelli: “Frequenti l’ex di Zorzi”

Sale la tensione a Pomeriggio 5 tra Giovanni Ciacci e Biagio D’Anelli. I due opinionisti di Barbara d’Urso sono giunti ai ferri corti in modo improvviso, dopo che il primo ha dichiarato che l’esperto di moda nutrirebbe dell’antipatia nei confronti di Tommaso Zorzi non in modo ‘disinteressato’, bensì perché starebbe frequentando un uomo di nome Armando che in passato avrebbe avuto una relazione con l’influencer. Il tema è trapelato dopo che Ciacci, vedendo una clip di Zorzi impegnato al GF Vip, ha rimproverato il giovane. Nulla di particolarmente duro: D’Anelli ha però preso la palla al balzo e ha spifferato la “prima bomba” gossippara, come lui stesso l’ha definita. In studio sono seguiti momenti di stupore misto a imbarazzo e Barbara d’Urso ha voluto vederci più chiaro.

Pomeriggio 5, nervi tesi tra Giovanni Ciacci e Biagio D’Anelli

“Se dovessi dire il nome Armando?”, ha detto a bruciapelo Biagio rivolgendosi a Ciacci che ha replicato con un: “Fatti i fatti tuoi. Se continui ti querelo. Sono fatti miei”. D’Anelli non ha mollato la presa e ha invitato il costumista ad andare pure per vie legali laddove lo ritenesse opportuno, sicuro della sua verità. A questo punto è intervenuta la padrona di casa d’Urso, che ha voluto sapere qualcosa di più sulla vicenda. “Quando arriverà il momento lo dirò a te Barbara”, le parole di Ciacci. La conduttrice ha incalzato, domandando se abbia o meno un fidanzato “in comune con Zorzi”. Lo stylist ha tentennato per poi dire: “Mhh no, non è un fidanzato”. D’Anelli si è così nuovamente inserito nella discussione: “Ha 40 anni, di Napoli, vive a Milano, ha a che fare con la moda. Ti stai frequentando da due o tre mesi con lui”.

Il caso Fausto Leali a Pomeriggio 5

“Non lo frequento. ti querelo”, ha infine chiosato Ciacci, mentre D’Anelli ha promesso di portare le prove di quanto sostenuto. Poco prima che si scatenasse il botta e risposta tra i due opinionisti, nel salotto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset ha tenuto banco il caso Fausto Leali. Nelle scorse ore il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip circa l’operato di Mussolini, citando anche Hitler. Tali esternazioni hanno fatto parecchio scalpore. Luxuria e Ciacci le hanno condannate senza se e senza ma, mentre Iva Zanicchi e Biagio D’Anelli hanno sostenuto che si sta alzando un polverone per una leggerezza. Il caso, con ogni probabilità, sarà trattato in modo più approfondito durante il prime time del programma, che tornerà in onda venerdì 18 settembre.