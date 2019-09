Ciacci via da Detto Fatto, Freccero: “È stato condannato”. Lui smentisce

Giovanni Ciacci, via da Detto Fatto. Carlo Freccero (Direttore di Rai 2): “Ha avuto una condanna”. Lo stylist smentisce: è scontro. Poi tutta la verità sui rapporti con Bianca Guaccero

Giovanni Ciacci ha avuto dei problemi legali con la Rai e quindi non è stato confermato a Detto Fatto. Questo almeno è ciò che ha dichiarato Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Tale versione è però stata smentita dallo stylist. Le dichiarazioni di entrambi sono state raccolte da Il Fatto Quotidiano. Ciacci, dopo aver sentito le parole di Freccero, ha fatto sapere che procederà per vie legali.

“Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna”

“Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”. Queste le parole di Carlo Freccero al FattoQuotidiano.it che però non hanno trovato conferma nel diretto interessato, che raggiunto sempre dal quotidiano ha risposto: “Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in corso che dura da cinque anni, siamo ancora al primo grado di dibattimento. Lo scriva: nessuna condanna. Vivendo in uno Stato di diritto, questo deve saperlo anche Freccero, un soggetto è innocente fino al terzo grado di giudizio e io non sono ancora al primo”. Ciacci è intervenuto anche sui suoi profili social, ribadendo il concetto.

“Freccero ha detto una cosa inesatta. La causa è in corso perché ho preso un vestito dalla Rai di Napoli”

Durante l’intervista al FattoQuotidiano, Ciacci ha fornito i dettagli della vicenda: “Freccero ha detto una cosa inesatta. La causa è in corso perché ho preso un vestito dalla Rai di Napoli senza la bolla e l’ho portato a una mostra di Gattinoni sulla televisione, dove la Rai era lo sponsor principale. Io per aver portato un vestito senza bolla sono stato indagato per ricettazione.” Lo stylist ha aggiunto che “forse ci sono altri motivi” che lui non sa. “Credo nella giustizia, questo dibattito dura da cinque anni ed è stato rimandato più volte. I contribuenti che pagano il canone hanno speso soldi per questo processo inutile che ad oggi sarà costato più di 50 mila euro”, ha dichiarato ancora Ciacci.

“Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando”

A proposito dell’addio a Detto Fatto ha detto: “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo.” A proposito del fatto che non abbia mai accennato al contenzioso, ha fatto sapere: “Nessuno me lo ha mai chiesto. In questi anni ho fatto Ballando con le stelle e altre cose in Rai. Se non c’è condanna che devo dire?” Infine le parole sul rapporto con Bianca Guaccero. Ha avuto problemi? “Questo lo stai dicendo lei, io non l’ho mai detto. Se mi sono trovato male con Bianca? Per me una vale l’altra. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto il programma è finito con l’uscita di Caterina Balivo. Infatti da due settimane fa il 4%”.