Christopher Lambert e Camilla Ferranti si sono lasciati

Christopher Lambert e Camilla Ferranti non stanno più insieme

È finita la storia d’amore tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti. Ad annunciarlo il settimanale Diva e Donna, che parla di una rottura voluta principalmente dall’attrice italiana. Stando a quello che si legge sulla rivista, la distanza è stato il motivo principale dell’addio tra i due attori. Camilla e Christopher si vedevano poco, hanno vissuto l’estate separati e questo ha portato la Ferranti a chiudere la relazione. A quanto pare Lambert non l’ha presa bene tanto che spera ancora in un ritorno di fiamma. Ci sarà? Per il momento non ci è dato sapere: quel che è certo è che i protagonisti di tanti film e fiction dovevano sposarsi ma a un passo dal matrimonio il rapporto ha subito un forte scossone.

Lambert e Camilla Ferranti si sono amati per un anno

La storia d’amore tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti è nata lo scorso anno, sul set della fiction Mediaset La dottoressa Giò. Tra i due è scattato il classico colpo di fulmine e nel giro di poche settimane sono diventati inseparabili. La differenza d’età – lei 40 anni, lui 62 – non è mai stato un problema per i diretti interessati, che hanno sempre avuto tante passioni in comune. Lo scorso inverno il francese ha addirittura regalato alla sua compagna un prezioso pegno d’amore: un enorme anello arrivato durante un viaggio a New York.

Camilla Ferranti ha conosciuto la figlia di Lambert

Quella tra Camilla e Christopher era una storia vera, seria, tanto che la Ferranti ha conosciuto negli ultimi mesi la figlia del compagno, Eleanor. La ragazza ha 23 anni ed è nata dal matrimonio tra Lambert e la collega Diane Lane. Dunque, addio definitivo tra la Ferranti e Christopher o c’è ancora speranza per qualche ritorno di fiamma?