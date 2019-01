Camilla Ferranti innamorata e decisa: “Non sposo Christopher Lambert”

Camilla Ferranti e Christopher Lambert non si sposano dopo La dottoressa Giò

Nessun matrimonio tra Camilla Ferranti e Christopher Lambert. L’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito i gossip degli ultimi mesi in un’intervista concessa alla rivista Vero. “L’equivoco nasce dal fatto che Christohper mi ha regalato un bellissimo anello, ma vi garantisco che non è legato a nessun matrimonio ma è semplicemente un simbolo del nostro legame”, ha assicurato la giovane, che ha conosciuto l’attuale fidanzato sul set de La dottoressa Giò. A fare da Cupido la protagonista Barbara d’Urso, che ha poi ospitato la coppia a Domenica Live. I due stanno insieme dalla scorsa estate e nonostante la differenza d’età – lei 39 anni, lui 61 – sono innamorati pazzi. “Viviamo il presente, giorno dopo giorno. Credo che questo sia il modo migliore per poter vivere un rapporto. Le aspettative, secondo me, alla lunga distruggono le relazioni”, ha aggiunto l’interprete.

Camilla Ferranti parla dell’amore per Christopher Lambert

“Di Cristopher mi hanno colpito e mi hanno stupito soprattutto la generosità e l’umiltà. Quando era sul set salutava sempre tutti, dal primo all’ultimo, ed era sempre generoso e pronto a dare una mano. Mi ha conquistato con la sua premura e eleganza”, ha confidato Camilla Ferranti. Che ha raccontato la quotidianità con Lambert: “È fatta di cose ordinarie e normali. Magari quando non si lavora riusciamo a ritagliarci un po’ più tempo libero per noi, anche se la sua mente è sempre attiva e non si ferma mai. Io, invece, da questo punto di vista sono molto più rilassata”.

Camilla Ferranti ha conosciuto la figlia di Lambert

Nelle scorse settimane Camilla ha conosciuto Eleanor, la figlia 23enne di Christopher Lambert e Diane Lane.