Christopher Lambert e Camilla Ferranti fanno sul serio: c’è la proposta di matrimonio

Cristopher Lambert e Camilla Ferranti stanno insieme e vogliono sposarsi

Si fa seria la storia d’amore tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti. I due stanno insieme solo dalla scorsa estate ma sono già pronti a diventare marito e moglie. Secondo quanto riporta Diva e Donna, l’attore avrebbe chiesto la mano alla sua giovane fidanzata. Tutto è accaduto durante una fuga a New York: tra una cena romantica e lo shopping sulla Quinta Strada, Lambert avrebbe donato un prezioso anello alla Ferranti. “Gli amici dicono che Christopher sia talmente innamorato che vorrebbe sposarsi subito”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore. E la differenza d’età – lui 61 anni, lei 39 – non sembra preoccupare minimamente i futuri sposini, completamente travolti dalla passione.

Camilla e Cristopher Lambert insieme grazie a Barbara d’Urso

Camilla Ferranti e Cristohper Lambert si sono conosciuti sul set della nuova stagione de La Dottoressa Giò, con protagonista Barbara d’Urso. Per mesi si è parlato di un flirt tra la conduttrice Mediaset e il suo collega ma in realtà Lambert era interessato alla Ferranti. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e presto potrebbero convolare a nozze. Christopher – conosciuto alle cronache rosa italiane per il suo rapporto tira e molla con Alba Parietti – ha alle spalle due matrimoni falliti: quello con Diane Lane (tra il 1988 e il 1994), dalla quale ha avuto una figlia che oggi ha 25 anni, e quello con Jaimyse Haft (durato un anno, dal 1999 al 2000).

Fidanzata Christopher Lambert: chi è Camilla Ferranti

Camilla Ferranti è un’attrice italiana, con un passato a Uomini e Donne. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio nel programma di Maria De Filippi, nel 2006. Dopo quattro mesi ha lasciato lo studio con un rifiuto da parte del corteggiatore scelto. Un’esperienza che ha pesantemente influito sulla carriera d’attrice di Camilla, che si è più volte detta pentita di aver partecipato alla trasmissione. Successivamente ha preso parte a diverse fiction Rai e Mediaset. Qualche nome? Il generale Dalla Chiesa, Incantesimo, Distretto di polizia, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, L’onore e il rispetto.