Christopher Lambert sereno con la fidanzata italiana Camilla Ferranti: è amore

Christopher Lambert e il suo nuovo amore Camilla Ferranti: sorrisi innamorati per le vie di Roma

Christopher Lambert e l’italianissima nuova fidanzata Camilla Ferranti non si nascondono più ed escono allo scoperto. La coppia è stata fotografata in esclusiva dal settimanale Gente. Sono insieme, sereni, con grandi sorrisi sui loro volti. I due passeggiano insieme per le vie della capitale italiana e i loro sguardi innamorati e i loro baci non passano inosservati. I due attori si sono conosciuti sul set della fiction La Dottoressa Giò con Barbara d’Urso e da lì non si sono più lasciati. La conduttrice Mediaset, è ottima amica dell’attore, tanto che su loro due era partito il gossip di un possibile flirt, decisamente smentito dall’arrivo di Camilla Ferranti. Sullo stesso set, Christopher Lambert e Camilla Ferranti saranno impegnati ancora fino alla fine del mese di settembre.

Christopher Lambert e Camilla Ferranti: risate e gesti d’affetto nel ristorante della capitale

La bellissima coppia cena poi in un ristorante di Roma. La differenza di età tra i due sembra non pesare troppo a giudicare dagli scatti esclusivi del settimanale. Ricordiamo che tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti ci sono ben ventidue anni di differenza. Tante risate al tavolo della coppia che lascia anche spazio a baci romantici e altre tenerezze. Non c’è alcun dubbio, dunque, tra Christopher Lambert e l’attrice italiana Camilla Ferranti c’è complicità, passione e sicuramente tanto amore.

Christopher Lambert e Camilla Ferranti stanno insieme: entrambi erano single

L’attore Christopher Lambert è senz’altro noto anche per la sua relazione con l’attrice italiana Alba Parietti. Prima di incontrare Camilla Ferranti era single. L’attrice in questione, invece, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie al programma tv Uomini e Donne e aspettava da un po’ l’uomo dei suoi sogni. Adesso la Ferranti sembrerebbe averlo trovato!