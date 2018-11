Christopher Lambert sposa Camilla Ferranti: data e testimoni di nozze

Christopher Lambert e Camilla Ferranti sposi il 25 maggio

Christopher Lambert e Camilla Ferranti sono pronti al grande passo. Come annunciato negli scorsi giorni, il 61enne attore avrebbe chiesto la mano della bella attrice di Terni. Nonostante i 22 anni di differenza di età che intercorrono tra loro, i due promessi sposi sono particolarmente affiatati ed innamorati. La passione tra i due è esplosa lo scorso luglio sul set di La dottoressa Giò, l’attesa fiction in quattro puntate con protagonista Barbara d’Urso. Insieme da pochi mesi, i due attori sono pronti a fare sul serio tanto che ci sarebbe già una data per il matrimonio. Secondo quanto trapelato finora, la coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo 25 maggio. La location scelta per fare da cornice al matrimonio sarebbe Aix en Provence. Lo sposo avrebbe scelto come testimoni due grandi nomi del cinema mondiale: Al Pacino e Robert De Niro. Al momento nessuna notizia trapela invece rispetto ai testimoni della sposa né ulteriori dettagli sugli invitati o gli stilisti che firmeranno gli abiti.

Christopher Lambert e Camilla Ferranti: proposta di matrimonio a New York

Christopher Lambert e Camilla Ferranti sono pronti a pronunciare il fatidico sì. Il divo statunitense naturalizzato francese avrebbe letteralmente perso la testa per la bella Camilla. La proposta di matrimonio è arrivata durante una fuga a New York. Qui Lambert avrebbe donato un prezioso anello alla Ferranti chiedendole la mano. I due si sono conosciuti sul set della fiction La dottoressa Giò, tra Roma e la costiera amalfitana. L’Italia ha dunque ancora una volta portato bene all’attore che proprio nel nostro paese ha conosciuto un nuovo e travolgente amore.

Christopher Lambert sposo per la quarta volta

Per Christopher Lambert si tratterebbe del quarto matrimonio. L’attore è stato infatti sposato con l’attrice Diane Lane dal 1988 al 1994. Nel 1999 è convolato a nozze con l’attrice Jaumyse Haft ma il matrimonio è durato solo un anno. Infine nel 2012, l’attore ha sposato la bellissima collega Sophie Marceau. I due si sono lasciati nel 2014.