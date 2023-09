Christian De Sica, seconde nozze per la figlia: dettagli e invitati vip

Domenica, 10 settembre, è stata una giornata molto speciale per Christian De Sica: sua figlia, Maria Rosa, è ufficialmente convolata a nozze con il compagno Francesco. Solamente lo scorso febbraio, la coppia ha avuto la loro prima bambina, Bianca. Adesso, a distanza di alcuni mesi, Maria Rosa e Francesco hanno deciso di coronare ufficialmente il loro amore. Il matrimonio si è celebrato nel santuario della Madonna in Saletta, precisamente a Castel del Giudice in provincia di Isernia, in Molise. Molti i vip presenti, tra cui Sabrina Ferilli, e, ovviamente, Carlo Verdone, suo zio.

Proprio ieri, 9 settembre, l’attore e sceneggiatore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una scatto insieme alla figlia quando era ancora una bambina, mostrando la sua emozione prima del grande giorno. Dopodiché, questa mattina, poco prima della cerimonia, ha postato un’altra foto in cui si vede Maria Rosa in abito da sposa, scrivendo: “Mari sposa mattiniera“. Infine, lo showman ha voluto condividere il momento più commovente di tutti, ovvero un video in cui lo si vede accompagnare all’altare la sua secondogenita. Inoltre, nelle Instagram stories di alcuni amici, è stato possibile vedere il protagonista di “Vacanze di natale” cantare al matrimonio, riuscendo ad intrattenere tutti gli invitati.

Maria Rosa De Sica: chi è la figlia di Christian De Sica

Maria Rosa De Sica, nata il 24 giugno del 1987, è la secondogenita di Christian De Sica e Silvia Verdone, sorella dell’attore Carlo Verdone. Suo fratello è Brando De Sica, anch’egli nel mondo della cinematografia come papà Christian e nonno Vittorio. D’altro canto, Maria Rosa ha deciso di dedicarsi al mondo della moda, scegliendosi un soprannome ‘d’arte’, Mariù, in segno di omaggio al nonno che interpretò l’intramontabile brano ‘Parlami d’amore Mariù’.

Questo non è il primo matrimonio per Maria Rosa, che nel 2016 era già convolata a nozze con lo storico fidanzato, Federico Pellegrini. Da qualche anno, invece, la donna è legata sentimentalmente al compagno Francesco, con il quale lo scorso 15 febbraio ha dato il benvenuto alla piccola Bianca, rendendo Christian De Sica nonno per la prima volta. Insomma, tanti auguri agli sposi!