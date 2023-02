Christian De Sica è diventato nonno: la scelta del nome del bebé

Congratulazioni a Christian De Sica, che quest’oggi (15 febbraio) è diventato nonno per la prima volta in assoluto. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore, con un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore, dove lo si vede chinato teneramente sulla culla della sua prima nipotina, sorridente e felice per questo nuovo arrivo in famiglia.

“È arrivata Bianca la mia nipotina. W Mari e Francesco” ha scritto l’attore romano nella didascalia che accompagna il suo ultimo scatto su Instagram, con il quale si è ovviamente voluto congratulare con i due neo genitori della piccola. La bebé Bianca è infatti il frutto dell’amore del figlio della sua secondogenita, Maria Rosa, e del suo compagno Francesco.

Il post di De Sica, come spesso accade in questi casi, ha già fatto incetta di like e commenti commossi. Sono stati in tantissimi i fan e i follower dell’attore re dei Cinepanettoni a congratularsi con lui, compresi colleghi del mondo dello spettacolo del calibro di Mara Venier, Jerry Calà e la ex Temptation Island Carlotta dell’Isola.

Christian De Sica: ecco perché la sua prima nipotina si chiama Bianca

Di norma, i personaggi legati al mondo dello spettacolo tendono a scegliere per i loro neonati figli dei nomi piuttosto particolari e originali, ma questo non è stato il caso della figlia di De Sica, che in realtà si occupa di tutt’altro, essendo fashion designer. La donna, classe 1987, ha infatti scelto un nome ben più classico, già anticipato diversi mesi fa dal nonno.

In un’intervista esclusiva concessa lo scorso dicembre a Gente, l’attore aveva rivelato come si sarebbe chiamata la sua prima nipotina, raccontando che il fatto di stare per diventare nonno gli faceva un po’ strano. Sempre sulla stessa rivista, la figlia aveva rivelato che il nome Bianca era stato scelto perché era uno dei nomi che la madre Silvia avrebbe voluto dare a lei.

A Gente, inoltre, Maria Grazia De Sica aveva raccontato di aver vissuto una gravidanza meravigliosa, anticipando anche il periodo in cui la sua primogenita sarebbe nata. La primissima volta che ne aveva parlato era stato ad ottobre del 2022, condividendo uno scatto di coppia con il compagno e una didascalia che parlava da sé, “Finalmente in tre”.