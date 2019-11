Christian De Sica parla di Costanzo a La Vita in Diretta: “Gli devo molto”

Christian De Sica parla di Maurizio Costanzo a La Vita in Diretta

Christian De Sica è stato ospite de La Vita in Diretta durante la puntata di giovedì 14 novembre. L’attore è stato intervistato a fine puntata da Alberto Matano, in occasione dell’uscita del nuovo film. Tra i racconti della sua vita, tra la famiglia e i successi ottenuti, De Sica ha ricevuto anche il video messaggio a sorpresa di Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi è stato essenziale per gli esordi nel mondo dello spettacolo di Christian. Proprio grazie a Costanzo, l’attore e cantante, artista poliedrico e figlio d’arte ha iniziato la sua carriera. Tanti i consigli dati da Costanzo che come immaginiamo sono stati più che giusti. Nella sua lunga carriera, sono davvero tanti i successi ottenuti da Christian De Sica.

Maurizio Costanzo essenziale per gli esordi di Christian De Sica: “Devo tutto a lui“

Le interviste de La Vita in Diretta sono piene di sorprese di video messaggi inattesi dagli ospiti di Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Stessa sorte è toccata a Christian De Sica, questa volta è stato Maurizio Costanzo a volergli dire alcune cose, e che ci hanno fatto conoscere nel profondo il rapporto di amicizia che lega i due. “Appena ti ho conosciuto, ho provato molta simpatia per te come è anche adesso. Ti dissi di essere te stesso e le cose sono andate bene“, ha detto Costanzo alle telecamere del programma di Rai 1. A queste dichiarazioni, De Sica ha spiegato il rapporto che lo lega al volto di Canale 5: “Io devo molto a Maurizio Costanzo. All’inizio, lui mi scriveva le battute e insieme abbiamo fatto un programma, ‘Alle sette della sera’. E mi diceva: “Tu non puoi come fare come Morandi, chi ti crede?! Hai la faccia da st….o. Devi essere antipatico e tutti ti noteranno. E infatti feci così“.

Christian De Sica a La Vita in Diretta: ripercorsa la sua vita

Bella l’intervista che Matano ha fatto a Christian De Sica a La Vita in Diretta. De Sica, inoltre, si è molto prestato alle domande del conduttore, rendendo il suo spazio nel programma ancora più piacevole.