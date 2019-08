Christian a Caduta Libera: nuova vittoria durante la festa di Gerry Scotti

Christian a Caduta Libera: Gerry Scotti festeggia il suo compleanno e il Campione registra una nuova vittoria

Nuova vittoria per Christian Fregoni a Caduta Libera, proprio il giorno del compleanno di Gerry Scotti. Una puntata di grandi festeggiamenti, dunque, ieri. Visto che quest’anno il programma va in onda tutta l’estate, per la prima volta, il conduttore festeggia il suo compleanno insieme al suo grande pubblico. Nato appunto il 7 agosto, Scotti spegne le candeline di fronte alle telecamere insieme al pubblico da casa, a quello presente in studio e allo staff del game show. Una grande torta per il noto conduttore, amato da sempre dai suoi telespettatori. Nel frattempo, la puntata diventa sempre più importante grazie anche al Campione in carica, Christian. Il 27enne si Brescia ha proprio conquistato il pubblico di Canale 5 e ora raggiunge la sua terza vittoria, aumentando il suo montepremi complessivo. Sta per laurearsi in Scienze Motorie e per ora vanta un grandissimo successo a livello televisivo, dopo aver preso il posto dell’amato Nicolò Scalfi.

Caduta Libera, Christian Fregoni continua a sorprendere il pubblico di Canale 5

Nicolò Scalfi è uscito di scena qualche settimana fa e a prendere il suo posto ci ha pensato proprio Christian. Il nuovo Campione del programma, nel corso della puntata di ieri, registra la sua ennesima vittoria. Alla sua diciassettesima partita sulla botola centrale, il bagnino è riuscito, per la terza volta, a superare il gioco finale de I dieci passi, conquistando 90mila euro. Indovinando l’ultimo film di John Wayne, Christian porta così il suo montepremi complessivo a ben 210mila euro. Una puntata ricca di emozioni quella andata in onda nella giornata di ieri. Infatti, ha tenuto incollati al piccolo schermo più di 2 milioni di telespettatori, registrando il 17.6% di share.

Caduta Libera, Gerry Scotti festeggia il suo compleanno con il pubblico e Christian si aggiudica 90mila euro

Il Campione Christian continua a sorprendere il pubblico di Canale 5, mentre Gerry Scotti brinda di fronte ai telespettatori. Un compleanno unico e ricco di emozioni per il noto conduttore. Ma anche una sorpresa per il pubblico, che non aveva mai assistito alla festa di compleann0 di Gerry Scotti sul piccolo schermo.