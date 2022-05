Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger ha partorito: sesso e nome

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono diventati genitori per la seconda volta. L’attore 42enne e la scrittrice 32enne, figlia della star di Hollywood Arnold Schwarzenegger, hanno dato il lieto annuncio attraverso un dolce post pubblicato su Instagram. Ecco tutto ciò che si sa a proposito del nuovo arrivato, il suo sesso e il nome che i due neo genitori bis gli hanno dato.

Fiocco rosa, di nuovo, in casa Pratt – Schwarzenegger. Attraverso un post pubblicato su Instagram nelle prime ore del mattino, ora italiana, del 23 maggio 2022, la coppia ha annunciato di aver dato il benvenuto ad una femminuccia. Il semplice post è composto da una foto che reca la data di nascita e il nome completo della loro secondogenita. Come si legge, la bimba è nata il 21 maggio 2022, si chiama Eloise Christina e avrà i cognomi di entrambi i genitori. A corredo della foto i due coniugi hanno scritto due righe in cui dicono di sentirsi “eccitati, grati e fortunati”.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger di nuovo genitori

Il primo frutto dell’amore tra Chris e Katherine, Lyla Maria, è nata meno di due anni fa, nell’agosto del 2020. L’interprete di Star-Lord nell’universo immaginario Marvel ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la Schwarzenegger, che discende, da parte di madre, dalla famiglia Kennedy, il 13 gennaio 2019. Solo qualche mese dopo, nel giugno dello stesso anno, la coppia è convolata a nozze a Montecito, in California.

Lo scorso dicembre 2021, a pochi giorni dal compleanno della 32enne festeggiato con una romantica gita in barca, i due genitori di Lyla Maria hanno annunciato di essere di nuovo in dolce attesa, a soli 16 mesi dalla nascita della primogenita.

Per l’attore di Jurassic World e Guardiani della Galassia si tratta del terzo figlio. Il 42enne, infatti, molti anni prima di incontrare la figlia di Arnold Schwarzenegger ha sposato l’attrice Anna Faris, conosciuta sul set del film Take Me Home Tonight. Da lei, nel 2012, l’attore ha avuto il suo primogenito, un maschietto di nome Jack. Il matrimonio con la Faris è naufragato poi definitivamente nel 2017.

Pratt, l’anno scorso, è stato al centro di copiose polemiche in quanto ha ringraziato la sua seconda moglie per avergli donato una figlia in salute. Le sue parole sono state percepite da molti come una frecciatina di cattivo gusto nei confronti della madre del suo primo figlio. Quest’ultimo, infatti, è nato prematuro e ha sofferto di un’emorragia cerebrale rischiando di avere una disabilità permanente.