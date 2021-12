Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger è di nuovo incinta: il retroscena

Congratulazioni a Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, che a quanto sembra stanno per diventare genitori per la seconda volta. La notizia, per il momento senza conferme ufficiali da parte dei due diretti interessati, è arrivata nelle scorse ore sulle pagine di People.

Sul noto magazine gossipparo statunitense leggiamo che a spifferare la notizia sarebbero state diverse fonti anonime molto vicine alla coppia. I due sarebbero dunque pronti ad accogliere al mondo il loro secondo figlio. Pratt e la Schwarzenegger, che sono convolati a nozze a giugno nel 2019, hanno messo alla luce la loro primogenita Lyla Maria (che ora ha 16 mesi) lo scorso anno.

La bella novella arriva dalla famiglia Pratt-Schwarzenegger a pochissimi giorni dal 32esimo compleanno dell’autrice americana, festeggiato con una romantica gita fuori porta in barca e raccontata via Instagram con una serie di scatti. Lo scorso agosto, sempre sui social, Katherine Schwarzenegger aveva condiviso una rara immagine della figlia Lyla Maria in occasione del suo primo compleanno.

L’arrivo di un secondo bebé in famiglia, in ogni caso, non ci stupisce molto. In tempi non sospetti Chris Pratt aveva confermato a E! News di avere intenzione di allargare la famiglia. L’attore aveva raccontato di avere un sacco di voglia di accogliere al mondo molti altri figli, quanti più possibile. La stessa Schwarzenegger, inoltre, ha raccontato negli scorsi mesi con una vera e propria serie su Instagram il bello di essere mamma.

Con il nuovo bebè in arrivo, Chris Pratt diventerà così padre per la terza volta. 9 anni fa l’attore interprete di Guardiani della Galassia ha messo al mondo insieme all’ex moglie Anna Faris il primogenito Jack. Con la ex compagna le cose non sono purtroppo finite benissimo.

Nel podcast Anna Faris Is Unqualified, Anna Faris ha infatti raccontato che il divorzio con Pratt non è stata, nel concreto, una sua scelta e di non essere mai riuscita a fare una scelta indipendente all’interno della relazione. Il rapporto con Chris Pratt, in ogni caso, non è stato l’unico per Anna Faris, che alle spalle ha già altri due matrimoni falliti.