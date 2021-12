Chris Noth licenziato, e le attrici di Sex and the City prendono le distanze

Peggiora la situazione per Chris Noth dopo le accuse di violenza sessuale. Nei giorni scorsi due donne hanno rivelato, senza conoscersi tra loro e in tempi diversi, di essere state vittime dell’attore. Le presunte violenze risalirebbero ad anni e anni fa, ma le due donne hanno deciso di raccontare tutto oggi perché rivedere Chris Noth nei panni di Mr. Big in Sex and the City And Just Like That ha risvegliato in loro i ricordi. Hanno trovato il coraggio di raccontare la loro versione dei fatti, ma Noth ha subito negato le violenze: per l’attore erano rapporti consensuali.

I racconti delle due donne sono saltati fuori nei giorni scorsi e da quel momento la situazione per Chris Noth è solo peggiorata. Lui si è difeso con tutto sé stesso, ha dichiarato di non aver mai superato la linea del consenso nei rapporti e che sono stati tutti rapporti consensuali. Insomma, è la parola di uno contro la parola dell’altro. Lui ha manifestato anche dei dubbi in merito alle tempistiche, ma è stato ormai a lungo spiegato, in tutti i modi, che non esiste un tempo preciso in cui una donna dovrebbe denunciare. Toccherà alle autorità e alla legge portare a galla la verità e decidere se l’attore è colpevole o meno.

Intanto è successo l’inevitabile: Chris Noth è stato licenziato dalla serie tv The Equalizer, in cui lavorava, con effetto immediato. Il ruolo in Sex and the City non prevede il ritorno – non vorremmo spoilerare il motivo, per cui ci limiteremo a dire che non tornerà -, quindi la produzione del sequel And Just Like That non deve prendere decisioni in merito. Per lui la situazione è sempre più complicata, insomma, intorno a lui iniziano a prendere posizione tutte le persone che hanno a che fare con lui. O hanno avuto a che fare con lui.

Anche le attrici di Sex and the City si sono espresse sulle accuse di violenza a Chris Noth. A parlare sono state Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon: hanno pubblicato un messaggio sui social in cui di fatti prendono le distanze dall’attore di Mr. Big. Nel comunicato pubblicato si legge quanto segue: