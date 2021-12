Sex and the City, accuse di violenze per Mr. Big: Noth nega e si difende

Mentre il cast è tornato alla ribalta con il reboot And just like that, due donne hanno accusato l’attore di averle molestate

Accuse di violenza sessuale per Chris Noth, il Mr. Big di Sex and the City. I riflettori si sono riaccesi sul cast della celebre serie con la notizia del reboot And just like that, che sta andando in onda in queste settimane. Due donne hanno accusato l’attore di violenza sessuale per fatti che risalgono anche ai primi anni del Duemila, quando Sex and the City era più popolare che mai. Le due donne non si conoscono tra loro, oggi hanno 40 anni e 31 anni. Non si conoscono i loro nomi per privacy, ma The Hollywood Reporter che ha riportato la notizia ha dato loro degli pseudonimi: Zoe è la 40enne, Lily è la 31enne.

Entrambe sono uscite allo scoperto oggi perché, hanno spiegato, il sequel di Sex and the City ha rievocato in loro ricordi dolorosi e brutte sensazioni. Non si può mai prevedere come e quando una vittima di violenza riesca a rielaborare il trauma e a denunciare; tutto accade in modo diverso per chiunque. Per Zoe e Lily rivedere Chris Noth ovunque pare sia stata la causa scatenante: sono tornate indietro nel tempo e oggi quel ricordo sembra essere tornato a galla, come una violenza. Oppure solo oggi potrebbero aver trovato il coraggio di denunciare. I fatti risalirebbero al 2004, a Los Angeles, e al 2015, a New York.

Lily oggi ha 31 anni e fa la giornalista, ha contattato The Hollywood Reporter ad agosto per raccontare la sua versione dei fatti. La donna aveva raccontato di non essere sicura di come affrontare questa storia e di come si potrebbero scovare altre vittime. Ad ottobre invece il sito ha raccolto la testimonianza di Zoe, la 40enne oggi lavora nel mondo dello spettacolo e ha timore che la faccenda possa avere ripercussioni sul suo lavoro qualora saltasse fuori la sua vera identità. In lei però si è smosso qualcosa e ha deciso di parlare. “Vedere che stava riprendendo il suo ruolo in Sex and the City ha fatto scattare qualcosa in me. Per così tanti anni, l’ho seppellito”, questa la sua accusa. Ora pare intenzionata a “provare a rendere pubblico chi è” l’attore.

Sono accuse a cui l’attore ha replicato: Mr. Big di Sex and the City si è difeso dalle accuse di violenza sessuale. Contattato per un commento, Chris Noth ha respinto le accuse:

“Le accuse contro di me fatte da due persone che ho incontrato anni fa, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, ma no significa sempre no e questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali”

Dopo aver negato tutto, Chris Noth ha espresso personali dubbi sulle accuse: