Chris Martin e Dua Lipa stanno insieme? Un bacio scatena il gossip, la verità

Chris Martin e Dua Lipa si sono baciati? Impazza il gossip sui due cantanti!

Chris Martin e Dua Lipa stanno insieme? In queste ore si vocifera molto di un possibile bacio fra i due cantanti, ma la verità è un’altra. Una testimonianza giunta a The Sun è bastata però per accendere il gossip. Il bacio tra Chris Martin e Dua Lipa ci sarebbe stato nel backstage del Festival di Glastonbury. La fonte del sito inglese ha raccontato che Chris non si sarebbe staccato da Dua Lipa per tutta la serata, colpito da un vero colpo di fulmine. La chimica fra i due pare fosse evidente e in un bar si sarebbero appunto baciati. I diretti interessati non hanno confermato la notizia, è arrivata invece la smentita da parte del frontman dei Coldplay.

Chris Martin e Dua Lipa fidanzati? Arriva la smentita del cantante

Il portavoce di Chris Martin ha affidato a DailyMail la smentita del bacio con Dua Lipa. Ecco cosa si legge sul portale: “Contrariamente ai report su alcuna stampa di oggi, vogliamo confermare che Chris Martin e Dua Lipa non si sono baciati al Glastonbury e che sono solo amici. Erano nella stessa area del festival con un gruppo di amici”. Dunque Chris Martin e Dua Lipa non stanno insieme né ci sarebbe stato un bacio, sono soltanto buoni amici. Non è la prima volta che il gossip travolge i due cantanti, perché già un paio di anni fa si parlava di un ipotetico bacio fra loro. All’epoca i due artisti lavoravano insieme al brano Homesick, ma probabilmente anche quella volta, come questa volta, non c’era stato un bacio.

Chris Martin e Dua Lipa non stanno insieme: smentito il bacio

Non si è formata alcuna coppia, per ora. Chris Martin è ancora single dopo aver chiuso la sua ultima relazione con Dakota Johnson – stavano insieme da quasi due anni -. Lo stesso vale per la cantante di Swan Song, che si è lasciata con Isaac Carew dopo un lungo tira e molla.