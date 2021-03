Chris Evans non sarà più Captain America: la Marvel spezza i sogni dei fan

Niente da fare: Chris Martin non sarà più Captain America. Le speranze dei fan sono state spazzate via una volta per tutte dalle parole di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. A inizio 2021 era saltata fuori una voce che annunciava la possibilità del ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America. Il rumor è stato smentito prima dall’attore stesso, seppure non in modo chiaro e diretto, ma oggi anche Feige ha risposto a questa curiosità dei fan. Gli appassionati Marvel stanno ancora facendo i conti con la fine della terza fase e degli Avengers. Non sarà facile: non solo le morti di Iron Man e Vedova Nera, ma anche la decisione di Steve Rogers di lasciare lo scudo e la divisa di Captain America.

Dopo questi avvenimenti nulla sarà più come prima, è chiaro, per questo sapere che c’era una minima possibilità di rivedere Captain America aveva fatto sognare i fan. Purtroppo così non sarà. Intervistato dal sito EW, Kevin Feige ha smentito questa possibilità:

“Raramente rispondo di no a nulla più perché le cose mi sorprendono sempre con quello che succede, ma penso che quella voce sia stata dissipata piuttosto rapidamente dall’attore stesso”

Si era parlato del possibile ritorno in almeno un film di Captain America, ma Feige ha confermato ciò che Evans aveva già fatto intendere. Chris infatti aveva già smentito tra le righe, con un tweet in cui diceva che c’erano “notizie per lui” ma di cui non sapeva nulla. Ma si sa, a volte gli attori rispondono così per non rovinare sorprese. Non è questo il caso, visto che il presidente della Marvel ha concordato con lui. Certo, mai dire mai, però per il momento le cose stanno così. Ma Captain America non è ancora sparito del tutto dal mondo degli Avengers: se ne saprà di più nella nuova serie in arrivo su Disney+.

Che fine ha fatto Steve Rogers: il destino di Captain America svelato in The Falcon and the Winter Soldier

Venerdì 19 marzo è il giorno del debutto del nuovo progetto Marvel dopo il grandissimo successo di WandaVision. Sarà infatti il giorno della nuova serie tv The Falcon and the Winter Soldier. Sempre Kevin Feige ha fatto sapere nelle scorse ore che Sam Wilson, alias Falcon, svelerà in modo indiretto il destino di Steve Rogers. I due personaggi erano molto amici nelle precedenti pellicole dell’universo Marvel e proprio a Sam pare sia toccato l’arduo compito di svelare ai fan degli Avengers che fine ha fatto Captain America.