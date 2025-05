Chiusura The Couple, Francesca Barra: perché non ha funzionato

In una recente intervista rilasciata a Fanpage Francesca Barra, opinionista insieme al coreografo Luca Tommasini del reality di Canale 5 The Couple, ha rivelato i motivi per cui, secondo lei, il programma non ha funzionato. Lo show, condotto da Ilary Blasi, è stato difatti chiuso anticipatamente, non ottenendo i risultati sperati.

Perché The Couple non ha funzionato secondo Francesca Barra

In occasione dell’inizio del suo nuovo programma Storie Non Ordinarie Di Famiglie che andrà in onda in seconda serata su La 5, Francesca Barra ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. La conduttrice e giornalista ha parlato degli insulti recentemente ricevuti sul web e della sua esperienza a The Couple come opinionista al fianco del coreografo Luca Tommasini. Proprio in merito al reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Barra ha rivelato cosa secondo lei non abbia funzionato. Lo show è stato difatti chiuso anticipatamente.

Nello specifico Francesca ha rivelato di aspettarsi un epilogo del genere. Ha spiegato che il motivo della chiusura anticipata potrebbe essere stato legato al montepremi troppo alto (un milione di euro). Precisamente Barra ha sottolineato come gli spettatori vogliano sentire che un premio del genere sia meritato. Probabilmente, quindi, per lei è mancato un po’ quel senso di conquista, cosa che potrebbe aver creato un distacco con il pubblico. Inoltre ha aggiunto che anche il fatto che a vincere fossero personaggi noti potrebbe aver in qualche modo scoraggiato chi guardava da casa.

L’opinionista ha infine sottolineato come The Couple arrivasse dopo la messa in onda di un altro reality, ovvero il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Barra ha anche espresso tutto il suo dispiacere per la chiusura anticipata dello show. Nello specifico ha sottolineato come questo non fosse soltanto suo, di Ilary Blasi o di Luca Tommasini ma di tutte le persone che ci hanno lavorato. Ha quindi ricordato come dietro ogni programma ci sia sempre una macchina che lavora che va rispettata.

Francesca Barra sugli insulti ricevuti sul web

Nel corso della sua intervista con Fanpage Francesca Barra ha anche parlato degli insulti recentemente ricevuti sul web. La giornalista, in seguito all’accaduto, ha deciso di condividere pubblicamente i messaggi sui social per portare gli utenti a riflettere sul peso delle parole.