Chiusura Oggi è un altro giorno, parla Bortone: “Ecco cosa penso”

Dopo tre anni al timone di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha salutato il pubblico del pomeriggio di Rai 1 lo scorso giugno, lasciando spazio a Caterina Balivo e al suo La Volta Buona. Per la giornalista, dopo la chiusura del talk show, c’è stato un nuovo collocamento su Rai 3, dove timonerà il programma Che sarà. Intervistata da Vanity Fair, Serena Bortone ha parlato della chiusura di Oggi è un altro giorno e ha fornito qualche dettaglio sul nuovo show che la vedrà protagonista.

Serena Bortone e la chiusura di Oggi è un altro giorno

Interpellata sulla chiusura del suo talk show pomeridiano, Serena Bortone ha detto la sua in modo pacato: “Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto“.

Tanti spettatori hanno manifestato il loro dispiacere per la fine di Oggi è un altro giorno, ma Bortone ha assicurato che la rivedranno presto: “L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra“.

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone salutò il suo pubblico dicendo: “Siate liberi, a qualsiasi prezzo“. Quando le è stato chiesto se tale frase potesse essere un velato riferimento al fatto che il suo tipo di televisione sembrava avesse dato fastidio a qualcuno della nuova Rai, la conduttrice e giornalista ha spiegato: “Non ho mai ricevuto input dall’alto per cambiare gli ospiti, che sono sempre stati plurali. Mi hanno messo in un’altra collocazione, è una scelta editoriale, ma sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora“.

Che sarà: le anticipazioni di Bortone sul nuovo programma

Per Serena Bortone, come detto, si prospetta una nuova avventura professionale su Rai 3. Nel corso dell’intervista non sono mancate anticipazioni sul suo nuovo programma. Che sarà andrà in onda sabato e domenica, prima di Report. La giornalista occuperà quindi quella fascia di palinsesto che in precedenza era di Massimo Gramellini (migrato verso La7) e parte di quella di Fabio Fazio (approdato a Discovery). Bortone ha quindi anticipato: “Il mio programma vuole essere un luogo in cui si ragiona di contemporaneità con l’idea progressista di far avanzare il pensiero“. Non mancheranno, come spiegato dalla giornalista, momenti comici, così come le interviste a grandi personaggi.

Chiusura Oggi è un altro giorno: il saluto di Bortone

Come si ricorderà, Serena Bortone aveva salutato il pubblico di Oggi è un altro giorno nella puntata finale, datata 30 giugno. Qui la conduttrice si era lasciata andare ad un lungo discorso, dove aveva rivendicato non solo di esser riuscita a portare tanta letteratura, musica classica e lirica all’interno del talk show, ma anche di aver alzato gli ascolti della fascia pomeridiana (passata, con Bortone, dal 12% al 16% di share).

Ad ogni modo, il pubblico Rai potrà presto rivedere Serena Bortone in televisione, stavolta alla guida di un nuovo programma: Che sarà, in onda su Rai 3 il sabato e la domenica nella fascia preserale. Non resta che attendere per scoprire i dettagli di questo nuovo show.