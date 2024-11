Chissà Chi È, chiusura anticipata per Amadeus. Che succede ora?

Brutte notizie in arrivo per Amadeus, secondo quanto riporta Davide Maggio, NOVE è pronto a chiudere in anticipo Chissà Chi È a causa degli ascolti disastrosi. E ora che succede? Amadeus sembrerebbe già pronto a correre ai ripari.

Nella sua intervista fiume a Chi, il conduttore non si è espresso solo sulla situazione Ferragnez, come vi abbiamo già raccontato (vedi articolo: Liti Ferragni-Fedez, Amadeus vuota il sacco: ”Lei ha ragione, lui no”). Amadeus ha rivelato di star già preparando qualcosa di nuovo per inizio anno:

C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando.

Amadeus chiude in anticipo: i motivi del flop

Quando Amadeus è approdato al NOVE tutti si aspettavano un effetto Fazio, con ascolti per la rete di Discovery mai visti, ma non è stato così. Il sogno si è spezzato subito alle prime puntate del game show in prime time, nuova versione de I Soliti Ignoti. Ascolti bassissimi che non tendono a crescere, Amadeus costretto a ricorrere a fare video sui social per invogliare i telespettatori a sintonizzarsi, insomma un disastro. Stando a quanto detto nell’intervista, Chissà Chi È non arriverà a fine stagione, chiuderà in anticipo tra una manciata di settimane in concomitanza con la fine dell’anno. Poi tabula rasa, si ricomincia da zero. Amadeus vorrebbe portare programmi inediti, sperimentare con qualcosa di nuovo, ma il problema resta sempre lo stesso: la lealtà dei telespettatori a Rai Uno e al suo preserale.

Era impossibile per Ama replicare l’effetto Fazio, che sul NOVE ha portato il suo pubblico fidelizzato negli anni. I telespettatori italiani sono affezionati al primo canale e al format, indipendentemente dal conduttore, e l’addio di Amadeus infatti non ha cambiato niente per la rete. Basta guardare anche come procedono gli ascolti de La Corrida, non si arriva al 10%. Eppure Amadeus è sempre se stesso, il pubblico che lo ama continua ad apprezzarlo e a seguirlo, ma lo zoccolo duro è la maggior parte degli italiani che difficilmente cambia canale. Amadeus è stato vittima dunque suo malgrado della forza dell’abitudine, La Corrida su Rai Uno funzionò se vi ricordate bene. Le speranze che con i nuovi progetti per il 2025 ci sia una rivoluzione negli ascolti sono poche, vedremo cosa riserverà il futuro ad Amadeus e quali scelte prenderà.