Chiofalo tumore, Antonella preoccupata: “Non vuole più fare controlli”

Antonella Fiordelisi preoccupata per la salute di Francesco Chiofalo. Com’è noto Lenticchio di Temptation Island ha sconfitto un tumore al cervello. Da qualche tempo, però, ha smesso di fare controlli e visite e la situazione sta preoccupando parecchio la schermitrice di Salerno. La 22enne ha replicato alla richiesta del fidanzato di andare a convivere con una lettera pubblicata sul settimanale Di Più. Lettera nella quale la sportiva ha pubblicamente invitato il personal trainer a non trascurarsi e a sottoporsi a controlli periodici per prevenire eventuali nuovi e futuri problemi di salute. Antonella ha poi invitato Francesco a smettere di fumare: nonostante il cancro, infatti, il 31enne non è ancora riuscito a togliersi questo fastidioso vizio. Una situazione assai complicata che sta spingendo la Fiordelisi a tentennare e a non accettare la proposta di Chiofalo di andare a convivere a Roma.

Francesco Chiofalo tumore: la lettera di Antonella Fiordelisi

“Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”, ha scritto Antonella Fiordelisi nella missiva apparsa sull’ultimo numero della rivista edita da Cairo Editore. “Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me”, ha aggiunto. Antonella ha così deciso di trasferirsi a Roma, a casa di Chiofalo, per un periodo di prova. Periodo nel quale Lenticchio dovrà sottostare a queste regole, incluse quelle di cucinare piatti deliziosi per la sua dolce metà e non svegliarsi troppo tardi la mattina. Francesco non si addormenta prima delle tre di notte e si sveglia dopo le due del pomeriggio. Il giovane cambierà stile di vita per amore della sua Antonella?

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno insieme da un anno. L’amore è nato per caso, a distanza di anni dalla partecipazione di entrambi a Temptation Island, avvenuta nell’edizione del 2017 dove lei era uno dei fidanzati e lei una delle tentatrici. Dopo un lungo periodo di amicizia i due si sono lasciati travolgere dalla passione. Nonostante i gossip e le interferenze di terze persone, oggi Antonella e Francesco sono una coppia solida e ben affiatata. Ma Chiofalo, che in passato è stato legato a Selvaggia Roma, sogna di più e per questo ha chiesto alla ragazza di andare a convivere.