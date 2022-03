Chiofalo, pesanti accuse da ex Dama: a Temptation “nascosta” la madre

Ursula Bennardo mette mano alle sue Instagram Stories per “pungere” Francesco Chiofalo, attualmente concorrente di La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ma che cos’avrà fatto il buon “Lenticchio” per essersi inimicato così tanto la ex compagna di Sossio Aruta?

A quanto pare la risposta a questa domanda è da rifersirsi ad alcune pesanti bugie che Chiofalo avrebbe raccontato alla ex Dama ai tempi di Temptation Island. Proviamo dunque a fare un passettino indietro. Molti di voi ricorderanno che Ursula Bennardo aveva partecipato a Temptation Island in coppia con il suo Sossio nel 2018. Nello stesso anno fra i protagonisti del programma nella versione NIP c’era anche Francesco Chiofalo, ai tempi fidanzato con Selvaggia Roma e disposto a mettere alla prova il suo amore.

In base al racconto della Bennardo, dunque, sembra che Chiofalo nel backstage di Temptation le avesse raccontato una lunga serie di frottole. Fra queste, una in particolare è stata segnalata dalla Bennardo, la vera storia della madre di Chiofalo.

Stando alla Instagram Story pubblicata da Ursula Bennardo mentre si stava godendo La Pupa e il Secchione, “Lenticchio” ai tempi le avrebbe raccontato che la madre era deceduta. E, come se non bastasse, questa non sarebbe nemmeno l’unica bugia raccontata da Chiofalo alla Bennardo.

“A me Francesco Chiofalo a Temptation Island raccontò di non avere la mamma e di essere lui ad occuparsi della sorella (e tante altre cose sulla sorella!)” ha scritto Ursula Bennardo, sconvolta dal fatto che, in realtà, una madre Chiofalo l’avesse, eccome!

In realtà in questa storia c’è qualcosa che non torna. Francesco Chiofalo, negli ultimi anni, non ha mai nascosto la madre, che gli è sempre stata vicino. Tutt’altro! La mamma di Chiofalo ha negli ultimi mesi avuto modo di partecipare a diverse trasmissioni televisive. A dedicarle un servizio, tra gli altri, sono stati anche gli inviati de Le Iene. La madre di Chiofalo si è esposta infatti molto spesso parlando della malattia del figlio, colpito di recente da un tumore al cervello. Che Ursula Bennardo si sia per caso sbagliata sull’identità del tentatore che le aveva raccontato questa “storia strappalacrime”?