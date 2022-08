Chiofalo, la situazione peggiora: “Sono stato piuttosto male”

Francesco Chiofalo sta ancora male. Da circa una settimana il Lenticchio di Temptation Island – reduce dall’ultima edizione de La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso dove è stato uno dei concorrenti più amati e seguiti – deve fare i conti con alcuni problemi di salute. Accanto a lui la fidanzata Drusilla Gucci, erede della storica maison ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021.

Le ultime dichiarazioni di Francesco Chiofalo su Instagram

Dopo un lungo silenzio Francesco Chiofalo ha voluto condividere un breve messaggio su Instagram, dove è seguito da molti follower:

“Scusate l’assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni. Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio. Mi sto riprendendo giorno dopo giorno anche grazie all’aiuto della persona più importante della mia vita: Drusilla Gucci”

La presenza dell’ereditiera è dunque fondamentale per Francesco Chiofalo in questi giorni di riabilitazione. La coppia è unita da più di un anno e prima del ricovero del personal trainer progettava la convivenza in autunno, molto probabilmente a Roma, dove Lenticchio è nato e cresciuto. Più volte Francesco ha descritto Drusilla la donna della sua vita, quella giusta con la quale mettere su famiglia.

Cosa è successo a Francesco Chiofalo

Ad oggi non sono stati svelati i dettagli del problema che improvvisamente ha colpito Francesco Chiofalo, diventato popolare nel 2017 quando ha partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzata Selvaggia Roma. E nemmeno sono state fornite spiegazioni precise su quel che è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 agosto, quando Francesco si trovava in Sicilia, in qualità di special guest in un locale di Ispica (Ragusa) e, di punto in bianco, si è ritrovato con la gamba immobilizzata e incapace di camminare.

Da qui la chiamata al 118, l’arrivo dei soccorsi, la corsa in ospedale a Catania, i primi esami e le dimissioni firmate dallo stesso Chiofalo che il giorno successivo è rientrato a Roma, preferendo svolgere tutti gli accertamenti del caso nella Capitale e vicino ai suoi familiari.

Al rientro nella Capitale il 33enne era stato intercettato all’aeroporto di Fiumicino, su una sedia a rotelle: immagini che hanno ulteriormente fatto alzare l’allerta sulle sue condizioni. Nelle ultime ore è stato filmato mentre compie una passeggiata con le stampelle accanto alla sua Drusilla. In passato Chiofalo ha sconfitto un tumore al cervello.