China Suarez incinta di Icardi? L’attrice argentina rompe il silenzio

China Suarez ha smentito ufficialmente le voci sulla presunta gravidanza con Mauro Icardi. Ma, si proceda con ordine. Sono trascorse poche settimane da quando l’attrice argentina e il calciatore hanno confermato il loro flirt, arrivato a pochi mesi dalla burrascosa separazione tra Mauro e Wanda Nara. Da allora, la loro storia è al centro dell’attenzione, con nuove indiscrezioni e colpi di scena quasi quotidiani. Nel frattempo, Wanda non fa nulla per nascondere la sua rabbia, considerando che fu proprio con la China che Icardi le mise le corna la prima volta nel 2021, dando inizio alla loro crisi infinita iniziata tre anni e giunta al termine con la rottura definitiva dello scorso ottobre.

La polemica è scoppiata soprattutto per il modo in cui Mauro Icardi ha deciso di confermare la sua relazione con China Suarez. Durante le vacanze di Natale, entrambi hanno pubblicato foto che lasciavano intuire che si trovassero nella stessa casa. Non una casa qualsiasi, ma la famosa “casa dei sogni” che Wanda Nara aveva a lungo desiderato acquistare e che, invece, è finita nelle mani del suo ex marito.

Dopo giorni di post ambigui, Mauro ha finalmente pubblicato su Instagram una storia della China, ma in compagnia delle sue due figlie, scatenando un’ondata di critiche e indignazione. Da allora, i due non si sono risparmiati romantiche dichiarazioni sui social, alimentando ulteriormente il clamore mediatico su di loro. Come se non bastasse, alcune ore fa, la giornalista argentina Yanina Latorre ha annunciato di aver ricevuto una voce riguardo una presunta gravidanza di China Suarez.

China Suarez smentisce la gravidanza: ecco cos’ha detto

Nel corso della giornata, Yanina Latorre ha continuato a ricevere segnalazioni da altre fonti, condividendo tutto sulle sue storie Instagram. La notizia sembrava ormai quasi confermata, soprattutto considerando che Yanina è la stessa che, nelle ultime settimane, ha rivelato diversi gossip su questo intricato triangolo amoroso, molti dei quali si sono poi rivelati veri. A questo punto, però, ha deciso d’intervenire direttamente China Suarez.

Pochi minuti fa, l’attrice argentina ha pubblicato una sua foto in costume, accompagnata da una dichiarazione che smentisce ufficialmente la gravidanza: “Non sono incinta. Forse la fonte è la stessa che dice costantemente bugie su di me”. “Sarà la stessa fonte delle perizie?”, ha poi aggiunto, riferendosi probabilmente alle indiscrezioni diffuse da Yanina Latorre sulle presunte dichiarazioni delle figlie di Icardi su di lei.

La risposta della giornalista non si è fatta attendere, accusando China Suarez di aver aspettato 24 ore prima di smentire, con l’unico scopo di ottenere ancora più visibilità. Latorre, inoltre, non ha escluso del tutto la possibilità che la notizia della gravidanza sia vera. Difatti, ha sottolineato che in passato l’attrice aveva già negato altri scandali, come la relazione con il padre di due dei suoi figli (nata sempre da un tradimento) o la stessa storia con Mauro Icardi.

Proprio per questo, Yanina ribadisce di non fidarsi troppo delle dichiarazioni di China Suarez. Tuttavia, per il momento, l’attrice ha chiarito di non essere assolutamente incinta. Non resta che attendere per scoprire quali altri sviluppi ci saranno in questa “telenovela” con protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara.