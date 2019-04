Chicco Nalli al Gf: l’importante gesto di Tina Cipollari e la richiesta

Chicco Nalli al Grande Fratello: il gesto importante di Tina Cipollari

Kikò Nalli approda nella Casa del Grande Fratello. La nuova edizione del reality, condotta da Barbara d’Urso, vede nel cast anche l’ex marito di Tina Cipollari, ultimamente visto in tv a Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Il suo matrimonio con la nota opinionista di Uomini e Donne è finito da qualche tempo, ma sin da subito hanno mostrato entrambi di essere comunque in ottimi rapporti. Infatti, tra loro c’è un legame talmente forte che neppure il divorzio è riuscito a separarli. Dal loro amore sono nati tre splendidi bambini, a cui cercano di dare sempre tanto affetto e una famiglia unita. Proprio per tale motivo, Chicco e Tina si mostrano comunque come due genitori complici e legati. A farlo notare ci pensa anche la d’Urso, che ci tiene a salutare la Cipollari durante l’entrata di Kikò nella Casa più spiata d’Italia. La conduttrice fa presente che entrambi, nonostante si siano separati, hanno continuato a rispettarsi a vicenda, mettendo da parte le varie incomprensioni. Prima di aprire la nota porta rossa, Chicco dà un consiglio a tutte le coppie separate e rivela anche un gesto fatto da Tina qualche giorno fa.

Chicco Nalli, Tina Cipollari gli ha mandato “un messaggio bellissimo” prima del Grande Fratello

Chicco ci tiene a dare un consiglio a tutte quelle coppie che si separano e che hanno anche dei figli. Secondo Nalli, bisogna mantenere sempre vivi il rispetto e il bene che si è provato e che si prova. Durante la sua presentazione, ammette di essere reduce di un matrimonio “non facile” con Tina, nonostante ciò precisa: “Guai chi mi tocca la madre dei miei figli, diventa una tragedia”. Non solo, Nalli rivela che la Cipollari ha fatto un gesto importante qualche giorno fa nei suoi confronti. Mentre si trovava in albergo, in attesa di iniziare questa nuova esperienza, ha ricevuto da Tina un bel messaggino: “Mi ha mandato un messaggio bellissimo”.

Chicco Nalli, con Tina Cipollari bellissimo rapporto: ora cerca un nuovo amore

Sembra proprio che Tina abbia fatto il suo in bocca al lupo all’ex marito, pronto per questa nuova e importante esperienza all’interno del noto reality. Intanto, Chicco annuncia di essere pronto a innamorarsi nuovamente. Spera di trovare la donna giusta proprio dentro la Casa: “Credo ancora nell’amore, se c’è qualcuna di interessante mi butto”. Da qualche mese è tornato single, dunque è pronto a vivere una nuova storia d’amore. Non solo, il parrucchiere fa una richiesta sulla Cipollari, ironizzando: “Non mi fate entrare Tina. Dopo 14 anni voglio stare tranquillo, non mi mettete sta bomba dentro”.