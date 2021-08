Chiatti e Bocci, nessuna crisi ma momento difficile per l’attrice

Laura Chiatti e Marco Bocci sono in crisi? La risposta a questa domanda, fortunatamente per i più romatici, è un secco no. Anche se, va detto, l’attrice non sta esattamente vivendo il momento più facile della sua vita personale.

A tenerci aggiornati sul rapporto fra i due è Chi, nel trafiletto Chicche di Gossip. Il settimanale scandalistico ritorna infatti sulla presunta maretta che si respirerebbe in casa Chiatti-Bocci, tranquillizzando però i fan della coppia. In barba alle voci dei maligni, marito e moglie sarebbero (il condizionale è d’obbligo) più uniti che mai. Marco Bocci si starebbe anzi dimostrando proprio il miglior compagno possibile e di estremo supporto alla moglie.

Non ci è dato sapere, quale siano i grilli che passano per la testa a Laura Chiatti, ma di sicuro i recenti pettegolezzi circolati su di lei e il compagno non devono averle fatto bene.

Proprio qualche giorno va vi raccontavamo di come un’amica della coppia si fosse lasciata scappare di un possibile abbandono del nido famigliare da parte di Bocci. L’indiscrezione sulla fine del loro rapporto (di cui si parla da tempo) era stata poi smentita dalla Chiatti. L’attrice, con un post Instagram, aveva di recente fatto riferimento ad un gradito regalo ricevuto dal marito.

In ogni caso, c’è anche un altro lato della medaglia. Secondo quanto dichiarato da L’Investigatore Social, il legame ancora in essere fra i due dipende solo ed esclusivamente dalla loro volontà di proteggere i due figli, i piccoli Enea e Paolo.

Come se non bastasse, tra le altre cose, a preoccupare i follower di Laura Chiatti, nel frattempo, è stato l’evidente dimagrimento dell’attrice. L’interprete, protagonista di Ho voglia di te, ha raccontato a proposito di aver scoperto di recente di soffrire di alcune allergie alimentari che hanno minato alla sua forma fisica invidiabile. Tutto a posto, dunque? Diciamo di sì, anche se è chiaro che Laura Chiatti abbia ancora più di un diavolo per capello. Tutto tace invece sui profili social di Marco Bocci, dove la moglie non appare da ormai diverso tempo.