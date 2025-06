Chiara Pompei, ecco gli esiti degli esami al cervello dopo il tentato suicidio

L’ex tronista 23enne di Uomini e Donne Chiara Pompei è tornata ad aggiornare sulle sue condizioni di salute dopo aver tentato il suicidio lo scorso lunedì. La giovane romana si è ferita con un coltello da cucina. Riccardo Sparacciari, fidanzato della ragazza, ha raccontato che il gesto estremo è avvenuto in sua presenza, al termine di una lite verbale; è stato lui a soccorrere per primo Chiara che è poi stata salvata dal personale medico. Ora si trova ricoverata in un reparto psichiatrico. Attraverso i suoi profili social, Pompei ha dato buone notizie, sostenendo di stare meglio e assicurando che non commetterà mai più un’azione autolesionista. Inoltre ha in parte rivelato i motivi che l’hanno spinta a tentare di togliersi la vita.

Negli ultimi aggiornamenti divulgati sul suo profilo, Chiara ha spiegato che in questo momento si trova in una clinica psichiatrica dove si è sottoposta a una serie di controlli e di analisi. “Hanno valutato che il mio cervello è sano. Mi trovo qui aspettando che la ferita passi, perché ho perso parecchio sangue e stavo per morire”, ha aggiunto per poi ringraziare tutti coloro che in questi giorni si sono preoccupati per lei, spendendole messaggi di vicinanza e sostegno. “Già sto molto meglio. Ho fatto un gesto che non rifarò mai più”, ha assicurato invitando i suoi fan e le persone che la conoscono a non preoccuparsi più per lei in quanto sta meglio grazie anche alla vicinanza della sua famiglia.

Chiara ha inoltre riferito che ha tentato il suicidio dopo che è crollato il momento di felicità che stava attraversando. Si è trovata così a brancolare nel buio e a farsi del male. Oggi, però, precisa che il peggio è alle spalle e che non ha dubbi sul fatto che tornerà più forte e vitale di prima. “Non accettavo il fallimento e ho fatto questo gesto estremo. Perché ero sola, incompresa e offesa”, ha raccontato. E ancora: “In cuor mio so che adoro ogni mia sfaccettatura e chi non l’accetta se ne può andare anche a f*, io non mi rovinerò mai più per nessuno”.

Non è chiaro a che cosa si riferisca quando parla di fallimento e di incomprensioni. A febbraio Chiara Pompei aveva lasciato il trono di Uomini e Donne per proseguire la conoscenza con Riccardo Sparacciari. Indiscrezioni, già a marzo, volevano i due lontani. Tuttavia quanto dichiarato dal ragazzo nei giorni scorsi, ossia che lui era presente quando l’ex tronista ha provato a togliersi la vita, testimoniano che tra i due il legame non era stato del tutto reciso. Da capire se quel giorno si sono incontrati per dei chiarimenti oppure se facessero ancora coppia.