Lo scorso 16 novembre Chiara Nasti ha partorito il suo primogenito, il piccolo Thiago, nato dalla relazione con il calciatore Mattia Zaccagni. In men che non si dica (non sono passati neanche tre mesi) la celebre influencer è tornata ad una forma fisica invidiabile, perdendo completamente la pancia che aveva naturalmente sviluppato come ogni donna nel periodo della gravidanza.

Una volta nato il piccolo, quando finalmente ha dovuto smettere di mangiare per due, Chiara Nasti ha avuto la possibilità di tornare a fare la vita di prima (più o meno) allendosi con costanza e facendo attenzione a tutto quello che mangiava. Ecco perché, in brevissimo tempo, la compagna di Zaccagni è riuscita a recuperare un fisico da modella, che però le è valso più di qualche critica.

Stando ad un recente sfogo pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, sembra che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi stia ricevendo l’odio di alcune hater che le si sono scagliate nei commenti social proprio per la sua capacità di aver perso i chili presi in così poco tempo. Rivolgendosi dunque a tutte le mamme e neomamme che l’hanno criticata, Chiara Nasti ha dichiarato:

“Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza io portassi ancora la pancia, le mie forme dolci. Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare secondo loro. Fate una bella coa vosa voi, dopo i nove mesi continuate a mangiare così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che uqueste forme sono così belle. Cose incredibili leggo sotto le mie foto. Veramente, rilassatevi.”

Chiara Nasti è nota per essere una donna che non ha filtri e che non le manda certo a dire. Non c’è dunque da stupirsi se ha chiuso il suo sfogo con una frecciatina bella e buona a tutte quelle donne che, contrariamente a lei, non sono riuscite a dimagrire post parto. “Continuate a mangiare, così vi portate un anno la gravidanza, anzi 24 mesi come gli elementi” ha dunque aggiunto Nasti, con tono “superiore”.

Chiara Nasti racconta i primi mesi da mamma

Nelle scorse settimane, al di là dei problemi con il suo corpo, Chiara Nasti ha anche avuto modo di condividere con i suoi follower questi primissimi mesi da neo mamma. Proprio come accaduto di recente a Bianca Atzei, anche Nasti si è resa conto che essere mamma di un neonato non è esattamente una passeggiata, anzi.

L’influencer ha candidatamente ammesso di avere forse un po’ sottovalutato la maternità, sottolineando che al momento l’attività che più grattacapi le sta creando è quella dell’allattamento. Ad ogni modo, non passa giorno senza che Chiara Nasti condivida via Stories lo straordinario percorso della maternità: sembra proprio che questa piccola creatura arrivata nei mesi scorsi le abbia stravolto la vita, ma ovviamente in modo assolutamente positivo.