Chiara Nasti torna sui social: “Sono stata male, mi sono fatta aiutare”

Chiara Nasti is back! L’influencer e imprenditrice è tornata su Instagram dopo un breve periodo di pausa. Di recente la 23enne napoletana aveva abbandonato i social network per ritrovare se stessa. Ora che è riapparsa su Instagram l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha svelato i problemi che l’hanno attanagliata durante l’estate.

L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo ha avuto problemi di ansia e attacchi di panico. Chiara Nasti ha spiegato che non riusciva più a relazionarsi con i suoi follower e stare in mezzo alla gente. Da qui la decisione di isolarsi per superare questi limiti che non le permettevano più di vivere una vita normale.

Chiara Nasti si è affidata ad un mental coach che l’ha aiutata a gestire ansia e attacchi di panico ma soprattutto a rilassarsi nel modo giusto. La fashion blogger ha infatti ammesso di riuscire difficilmente a staccare nella vita quotidiana. “Vivo a tremila”, ha precisato.

Ora che sta meglio Chiara Nasti è riapparsa su Instagram per la gioia dei suoi follower, che sono quasi due milioni. L’influencer ha inoltre deciso di postare come immagine del suo ritorno uno scatto insieme al suo gatto, al quale è molto legata. Uno scatto che ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi.

La love story con Mattia Zaccagni

Nelle sue stories di Instagram Chiara Nasti ha parlato a lungo dei suoi problemi senza menzionare la sua situazione sentimentale. Da qualche tempo, però, sta frequentando il calciatore del Verona Mattia Zaccagni. I due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto ma più volte sono stati avvistati in atteggiamenti complici e intimi.

Il primo incontro tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è avvenuto a Ibiza lo scorso giugno, grazie ad amici in comune. Un colpo di fulmine per entrambi e sembra che ora la relazione proceda a gonfie vele, seppur a distanza. Zaccagni è a Verona (anche se si parla di un probabile trasferimento a Roma, nella Lazio) mentre la Nasti continua a vivere a Napoli, città dove è nata e cresciuta.

Definitivamente archiviato, dunque, Nicolò Zaniolo, con il quale Chiara Nasti ha vissuto una breve ma intensa liaison.