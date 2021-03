Chiara Nasti svela tutta la verità sulla storia con Neymar

Chiara Nasti e Neymar sono stati insieme? Una domanda che tanti curiosi si fanno da mesi, da quando è venuto a galla il gossip di una presunta relazione tra la verace napoletana e il calciatore del Paris Saint-Germain. Dopo diverse settimane di silenzio Chiara ha scelto di svelare tutta la verità e mettere così a tacere le malelingue.

In una diretta su Instagram, dove è una delle web influencer più seguite in Italia, Chiara Nasti ha affrontato per la prima volta il caso Neymar. La sorella di Angela Nasti ha ammesso che non c’è mai stata alcuna relazione. I like di Neymar erano assolutamente veri ma non c’è stato altro.

A quanto pare l’attaccante brasiliano si è ‘divertito’ a lasciare più di un “mi piace” a Chiara Nasti ma nulla più. Nessun messaggino in direct o proposta diretta come sussurravano gli appassionati di cronaca rosa: Neymar non ci ha mai davvero provato con la 23enne.

Queste le parole di Chiara Nasti sulla vicenda:

“Neymar? Ma nulla, mi metteva solo like. Ed era già da un po’ che lo faceva quindi non capisco perché poi sono uscite queste voci…”

Dunque, Chiara Nasti e Neymar non sono mai stati insieme. Oggi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi – ha partecipato all’edizione 2018 ma ha abbandonato il gioco dopo una sola settimana – è legata ad un altro calciatore, il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo.

I due sono inseparabili dallo scorso febbraio e Chiara Nasti ha già conosciuto Francesca Costa, la madre di Zaniolo vista anche a C’è posta per te. Una relazione seria, anzi serissima, tanto che è arrivato il primo tatuaggio di coppia. Un piccolo cuore trafitto da una freccia.

Chiara Nasti ha scelto di tatuarlo sulle nocche della mano sinistra mentre il centrocampista ha preferito disegnarlo sul petto. La storia tra i due procede a gonfie vele nonostante la gravidanza di Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata di Zaniolo.

Lo sportivo diventerà presto papà: in estate nascerà il piccolo Tommaso. Nicolò Zaniolo ha assicurato che si prenderà le sue responsabilità nonostante l’addio a Sara, al quale è stato legato per diversi anni. Nel passato di Chiara Nasti, invece, il giocatore di poker Ugo Abbamonte e il calciatore tedesco Niklas Dorsch.