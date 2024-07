Chiara Nasti sparita dai social: svelato il motivo dietro la sua scelta

Cercando su Instagram il profilo ufficiale dell’influencer Chiara Nasti, questo risulta essere magicamente sparito. Sembrerebbe quindi che l’account sia stato messo in standby oppure addirittura cancellato. Preoccupati per la sua assenza, i fan hanno iniziato a domandarsi che fine abbia fatto. Nello specifico qualcuno ha chiesto a Deianira Marzano delle spiegazioni. L’esperta di gossip ha quindi rivelato i motivi che hanno spinto Nasti a compiere la scelta di allontanarsi dai social.

E’ già da qualche ora che il profilo Instagram ufficiale di Chiara Nasti sembrerebbe essere sparito. Questo ha generato il panico nei follower dell’influencer campana, i quali hanno iniziato a pensare che potesse essere successo qualcosa. In molti si sono domandati che fine avesse fatto Chiara e qualcuno ha pensato di rivolgersi all’esperta di gossip Deianira Marzano nella speranza di ottenere una risposta. Come ci si poteva aspettare, questa è arrivata poco dopo. Poco fa, difatti, Deianira ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per spiegare le motivazioni dietro l’allontanamento dai social di Nasti.

Nessuna paura per i suoi fan! Stando a quanto dichiarato dall’esperta di gossip, l’influencer ha semplicemente deciso di prendersi una pausa momentanea. Marzano ha difatti rassicurato i follower affermando che non è successo nulla di grave e che Chiara vuole semplicemente godersi gli ultimi mesi di gravidanza in assoluto riposo.

Nasti aspetta difatti una bambina dal compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. I due hanno già un figlio di nome Thiago e a breve dovrebbe nascere la sua sorellina. A gennaio l’influencer napoletana aveva dichiarato di voler chiamare la piccola Barbie, anche se nessuno avrebbe approvato il nome. Aveva quindi optato per Jennifer oppure Kimberly, rimanendo comunque su un nome straniero. Lei ed il suo compagno Mattia Zaccagni avevano annunciato di essere in attesa di una femminuccia con un gender reveal party allo Stadio Olimpico di Roma. La notizia era stata data anche sui social dell’influencer attraverso una caption in cui si poteva leggere “It’s a girl! Quanto siamo felici”. Non resta quindi che fare gli auguri alla coppia e sperare che Chiara torni presto a pubblicare sui social dopo il periodo di pausa.