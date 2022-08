Mattia Zaccagni e Chiara Nasti saranno presto marito e moglie. Il calciatore classe 1995 in forza alla Lazio ha chiesto in sposa la compagna, con una romanticissima proposta di matrimonio. Il momento è stato immortalato e diffuso sui social dall’influencer napoletana. Nel video postato su Instagram si vede la coppia consumare una cena in riva al mare. Ad un certo punto Zaccagni estrae un cofanetto, si inginocchia, lo apre e mostra l’anello alla Nasti che si scioglie, si inginocchia a sua volta per terra, lo abbraccia, lo bacia e poi gli porge la mano. Infilato il prezioso al dito, pronuncia lo sperato “sì”.

Il filmato è stato accompagnato dallo struggente brano firmato da Lana Del Rey “Young e Beautiful”. Particolarmente commuovente il momento in cui Chiara, visto l’anello e capite le intenzioni della sua dolce metà, si è inginocchiata a terra con Mattia, ricoprendolo di baci e amore. “Non vedo l’ora di essere tua moglie”, ha infine chiosato.

Con ogni probabilità il matrimonio sarà fissato dopo la nascita del bimbo che la Nasti porta in grembo. L’influencer napoletana, infatti, è incinta, aspetta un maschietto (il parto è previsto per novembre). Già scelto il nome ma per ora la coppia ha preferito non rivelarlo pubblicamente.

Di recente la star del web è incappata in diverse bufere social per via di alcune zuffe di cui è stata protagonista sul web. Quella che ha fatto maggiormente baccano è stata quella scaturita dalla scelta di Chiara e Mattia di rivelare il sesso del bebè allo stadio Olimpico di Roma, tramite un gender reveal sontuoso. Sono piovute tantissime critiche, con migliaia di persone che hanno reputato l’idea una pacchianata fuori luogo e tamarra.

Di tutta risposta la Nasti ha dato degli invidiosi a coloro che l’hanno etichettata dicendo che è una cafona. Assai chiassosa anche la polemica innescatasi per via di una battuta fatta dalla stessa influencer sulle dimensioni del suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo. La questione del “gamberetto” è diventata virale in un amen, scatenando una serie di reazioni e critiche molto aspre.