Chiara Nasti show: “In gravidanza mangio crudo e faccio la tinta”

Chiara Nasti, dopo aver ufficializzato la sua seconda gravidanza, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere. L’influencer campana, con le sue esternazioni, non è la prima volta che innesca polemiche. Cosa ha detto stavolta? Che per lei non è un problema durante la dolce attesa mangiare anche cibo crudo. E naturalmente non è finita qui perché ha poi aggiunto che tutte le donne incinte che sono molto attente all’alimentazione ed evitano di mangiare piatti sconsigliati sono delle “esaurite“.

Come è noto, quando c’è in corso una gravidanza, ci sono alcune controindicazioni mediche le quali, generalmente, accomunano tutte le donne. Una di queste consiglia di non ingurgitare alimenti crudi. Inoltre viene suggerito di evitare di farsi tinte aggressive ai capelli, di non consumare salumi e di porre un occhio di riguardo quando si mangiano formaggi.

La Nasti, a quanto pare, non è d’accordo con tali pratiche. E infatti se ne infischia. Su Instagram, nelle scorse ore, quando una utente le ha domandato se ora che aspetta il secondo figlio continuerà a farsi i colpi di sole, lei ha colto l’occasione per dire che non solo non smetterà, se la cosa le garba, di non farsi la tinta, ma non eviterà nemmeno il cibo crudo.

“Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa – la risposta dell’influencer -. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco, mangio crudo ecc”.

Già nel corso della prima dolce attesa la Nasti si era resa protagonista di frasi controverse. In un frangente disse di non essere una mamma infelice come quelle “che svaccano in gravidanza“. Tradotto: secondo la 25enne partenopea, quelle donne che durante la dolce attesa mettono su molti kg, dovrebbero agire in modo differente e tenersi in forma. Se un anno fa se l’era presa con coloro che “svaccano”, stavolta è stato il turno delle “esaurite”. Che classe!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni genitori bis

A svelare la dolce attesa in diretta nazionale è stato Mattia Zaccagni, marito di Chiara Nasti nonché calciatore in forza alla Lazio. Pochi giorni fa, dopo aver segnato un gol nel derby con la Roma (la partita è stata trasmessa su Italia Uno), l’atleta ha mimato il gesto del pancione e del ciuccio, rendendo noto che la compagna sta aspettando il secondo figlio dopo che lo scorso anno è venuto alla luce il piccolo Thiago.