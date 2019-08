Chiara Nasti, ritorno di fiamma con Ugo? Spunta la foto

Chiara Nasti torna insieme a Ugo? Una foto sembra confermare il ritorno di fiamma

Più di un mese fa, Chiara Nasti confermava la fine della sua relazione con il fidanzato Ugo. Un annuncio inaspettato quello fatto dalla fashion blogger, sebbene da tempo si parlasse di una possibile crisi tra loro. Ed ecco che ora spunta una foto che la ritrae proprio insieme a Ugo! A condividere l’immagine in questione su Instagram è un’amica della coppia. È possibile vedere la Nasti felice insieme a quello che sembrava ormai essere l’ex fidanzato. E invece pare che tra i due sia tornato il sereno. Ricordiamo che lo scorso anno Chiara abbandonava l’Isola dei Famosi proprio perché sentiva la mancanza di Ugo. Per tale motivo, ha sorpreso la notizia sulla rottura e non stupisce affatto il presunto ritorno di fiamma. Ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, ma solo una foto non condivisa da una loro amica. L’immagine, però, non lascia alcun dubbio, in quanto Chiara appare felice tra le braccia del suo Ugo.

Chiara Nasti insieme a Ugo a Mykonos: la coppia appare felice e innamorata

Chiara e Ugo si trovano entrambi a Mykonos e ora spunta una foto che li ritrae in compagnia di amici. La Nasti è seduta sulle gambe del ragazzo, che le stringe le mani. Tutti e due appaiono felici e sorridenti. Dunque, sembra proprio che sia tornato ufficialmente il sereno tra loro, sebbene non ci siano delle conferme da parte dei diretti interessati. Non mancano ovviamente le polemiche da parte del pubblico sui social. Sono diversi gli haters che ora attaccano la fashion blogger, accusandola di aver sfruttato la sua storia d’amore per creare gossip. Ma ci sono tanti altri che sono felicissimi di rivederla serena insieme al suo Ugo, per cui ha dimostrato più volte tanto amore.

Chiara Nasti ritrova l’amore con il suo Ugo: la foto sembra non lasciare dubbi

Sembra ormai certo il ritorno di fiamma tra Chiara e Ugo. Non ci resta ora che attendere una conferma da parte della Nasti, che tiene sempre aggiornati i suoi fan anche sulla sua vita personale. Sicuramente il pubblico che tanto la ama e la segue sarà felice di sapere che la loro beniamina è tornata tra le braccia del suo Ugo.