Chiara Nasti conferma i gossip: è finita col fidanzato Ugo

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte si sono lasciati: la fashion blogger torna single

Le indiscrezioni si sono rivelate giuste: Chiara Nasti e Ugo Abbamonte non stanno più insieme. Via Instagram, dove è seguita da più di 1.7 milioni di follower, la fashion blogger napoletana ha ammesso di non essere più fidanzata. La sorella di Angela non ha aggiunto dettagli a riguardo ma di sicuro questo non deve essere un periodo facile. Per amore di Ugo lo scorso anno Chiara ha abbandonato dopo solo qualche giorno di permanenza l’Isola dei Famosi. Il sentimento tra i due sembrava forte e indistruttibile, in grado di durare a lungo, ma col tempo qualcosa è andato storto. Al momento la Nasti ha preferito non svelare i motivi di questa rottura taciuta per settimane.

Le parole di Chiara Nasti sulla separazione da Ugo

Ad un hater che l’ha accusata di aver puntato un corteggiatore di Uomini e Donne o un calciatore per far scalpore ora che single, Chiara Nasti ha così replicato: “Ma perché dovete sempre pensare male? Mi fate quasi pensare che siete infelici delle vostre vite nonostante abbiate figli, marito ecc. Ma nella vita quando mi avete visto con un calciatore o altro? A voi cosa vi cambia? Sono single, quindi? Ti entra o ti esce qualcosa?”. Insomma, la web influencer ha praticamente confermato i gossip dell’ultimo periodo. Nessun commento a riguardo da parte di Ugo Abbamonte, anche se sul profilo Instagram del giovane napoletano non è difficile trovare frasi tutt’altro che allegre. L’ultima? “Ho speso la mia vita credendo nelle persone. Ho sbagliato”.

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte

Chiara e Ugo si sono conosciuti nel 2017 grazie ad amici in comune. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Abbamonte ha 22 anni, è nato e cresciuto a Napoli da una famiglia di imprenditori. Tra le sue grandi passioni il poker texano e i viaggi.