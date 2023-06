Chiara Nasti, quant’è costato l’abito di matrimonio: marca e prezzo

Pochi giorni fa l’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni sono convolati a nozze. Come in una vera e propria favola che si rispetti i due ora sono ufficialmente marito e moglie, anche se la loro famiglia era già nata ben otto mesi fa quando l’influencer diede alla luce il loro primo figlio, Thiago. Il matrimonio tra l’influencer e il calciatore, celebrato il 20 giugno scorso, è stata una delle cerimonie più attese dell’anno svoltasi tra la basilica di Santa Maria in Ara Coeli e Villa Miani, dove gli invitati sono stati ospitati per il ricevimento.

Due luoghi davvero speciali: sia la chiesa romana che la residenza ottocentesca nel 2005 sono state teatro del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra gli invitati spiccavano molti volti noti, in particolare calciatori come Ciro Immobile accompagnato dalla moglie Jessica Malena. A sorpresa vi è stata anche la partecipazione di Marcel Jacobs con la moglie Nicole Daza. Ovviamente a non passare per niente inosservata è stata la sposa che, nel corso dei festeggiamenti, ha sfoggiato ben tre abiti diversi. Il più principesco è stato ovviamente quello indossato durante la cerimonia religiosa, il cui prezzo ha fatto letteralmente girare la testa a tutte le future spose che avrebbero voluto “copiare” l’influencer.

Il prezzo da capogiro dell’abito da sposa di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha sempre tenuto aggiornati i suoi followers per tutta la durata dei preparativi delle sue nozze. Tra le numerose stories postate mentre provava abiti da sposa, l’influncer aveva anticipato ai suoi fans di avere scelto un vestito molto particolare e sfarzoso. Non ha quindi deluso le aspettative mostrandosi in chiesa con un bellissimo abito bianco di alta sartoria, con gonna ampia, maniche lunghe e un corpetto ricamato. Insomma un look decisamente elegante ma allo stesso tempo in stile con le sue scelte moderne. L’abito era firmato Monique Lhuillier e a completare l’outfit l’influencer ha scelto di indossare dei sandali platform dal tacco spesso e vertiginoso.

Sono state molte le future spose a essere colpite dalla bellezza dell’abito scelto da Chiara Nasti, tanto è che tante di loro si sono chieste quanto potesse costare. Si tratta sicuramente di un abito non adatto a tutte le tasche in quanto il costo, stando a quanto si dice, si aggira intorno ai 20 mila euro! Un prezzo folle per molte ma che conferma ancora una volta come l’influencer non abbia affatto badato a spese per quello che è stato uno dei giorni più emozionanti e importanti della sua vita.

I cambi di abito

Quello indossato in chiesa non è stato l’unico abito scelto da Chiara Nasti per i festeggiamenti del matrimonio con Mattia Zaccagni. La sposa ha infatti scelto altri due abiti da indossare durante il ricevimento a Villa Miani.

Il secondo vestito, indossato dall’inizio alla fine della cena, era un abito a sirena realizzato in macramè con un’ampia coda e con una profonda scollatura, rifinito da trasparenze e perline intrecciate e accompagnato da un paio di guanti. Una mise sicuramente più sexy e provocante della prima, firmata dal brand Berta. Infine, per il taglio della torta, l’influencer si è presentata ai suoi ospiti con un abito da taglio molto più contemporaneo: un bustino sensuale con stecche e coppe in evidenza, gonna sarong e guanti lunghi.