Chiara Nasti punge l’ex della sorella: story Instagram velenosa

È arrivata la conferma di ciò che gli utenti dei social temevano già da tempo: la storia d’amore tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca è arrivata al capolinea. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, anche se, come anticipato, era da tempo che sul web si vociferava circa la loro rottura.

In effetti, l’ultima volta che i due sono stati visti insieme, o che hanno postato contenuti social condivisi, è stata la scorsa estate. Da allora più niente: nessun like, nessuna foto o story insieme e anche i rispettivi follow erano letteralmente scomparsi nel nulla. Insomma, sembrava quasi che i due avessero voluto tagliare di netto con il passato e andare avanti ognuno con le proprie vite.

Ora però, come affermato poc’anzi, è arrivata la conferma ufficiale della loro separazione. Un annuncio che non è stato dato da nessuno dei diretti interessati, bensì dall’Atalanta, la squadra di calcio in cui Scamacca gioca dal 2023. Siamo infatti vicinissimi alle Feste e, come di consueto, la squadra si è riunita per festeggiare l’arrivo del Natale: per l’occasione, la pagina Instagram ufficiale dell’Atalanta ha condiviso le fotografie della cena natalizia organizzata dal club, nelle quali si è visto l‘attaccante in compagnia di un’altra ragazza. Una sua vecchia conoscenza.

Infatti la vera notizia è che, dopo l’addio alla Nasti, il calciatore non è rimasto single per molto, dal momento che è tornato insieme alla sua ex fidanzata, Flaminia Appolloni. Era proprio lei la ragazza presente nella foto della cena natalizia della squadra. Un fatto che ha lasciato senza parole gli utenti del web.

Tra i due infatti vi è stata una storia d’amore molto importante, durata circa 3 anni e, a quanto pare, mai finita davvero. Scamacca e la Apolloni si erano detti addio la scorsa estate, poco prima che l’attaccante e Angela Nasti uscissero allo scoperto. Un dettaglio che aveva fatto pensare che il calciatore avesse tradito l’ex compagna con la Nasti, e che la storia tra i due fosse finita proprio per questo. Voci che in realtà non sono mai state confermate o smentite dai diretti interessati.

Non tutti però hanno preso bene la notizia del ritorno di fiamma tra il calciatore e l’ex compagna, prima tra tutte la sorella di Angela Nasti, Chiara, che, poco fa, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram che parla da sola. Una chiara frecciatina alla Apolloni e all’ex della sorella.

Story al veleno di Chiara Nasti

Insomma, per Scamacca il capitolo “Angela Nasti” sembra essere definitivamente chiuso. Un vero colpo al cuore per i fans della coppia, soprattutto dopo che i due, lo scorso settembre, avevano deciso di suggellare il loro amore con un bel tatuaggio di coppia.

Il tattoo raffigurava un sole, simbolo con un significato particolare per i due: “Il nostro sole splenderà sempre“, aveva scritto il calciatore condividendo la foto del tatuaggio di coppia. La Nasti invece, aveva addirittura definito l’attaccante “la mia anima gemella“.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Peccato che però l‘idillio sia durato davvero poco e che lui abbia deciso di tornare sui suoi passi. Un fatto che non è andato per niente giù alla sorella di Angela Nasti, Chiara che, come anticipato, poche ore fa ha deciso di esprimersi sull’argomento postando una story Instagram molto velenosa.

Poco dopo che la pagina ufficiale dell’Atalanta ha condiviso le foto della cena natalizia della squadra, e di conseguenza le fotografie che ritraggono Scamacca e Flaminia insieme, Chiara ha postato un’immagine molto eloquente sul suo profilo social: “Ca*** ridi che sei cornuta? Ci piace, state bene”.

Insomma, c’è poco da dire, la story ha tutta l’aria di essere una frecciata diretta in primis a Flaminia Apolloni, ma anche allo stesso Scamacca. Ma non è tutto, perché con questa affermazione la Nasti sembra anche aver voluto confermare le voci secondo le quali l’attaccante aveva tradito l’ex compagna con Angela.

Per il momento, la destinataria della story non si è ancora espressa e anche da parte di Angela Nasti tutto tace. D’altronde si sa, a differenza della sorella, Angela non ha mai voluto condividere gli aspetti privati della sua vita sul web.