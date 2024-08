Angela Nasti, già finita con Scamacca? Eliminate le foto dai social

La relazione tra Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta e della Nazionale, e Angela Nasti, sorella dell’influencer Chiara Nasti e cognata del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, sembra essersi già conclusa. I due avevano annunciato la loro storia d’amore sui social.

L’indizio della rottura sui social

Angela Nasti aveva condiviso sui social una foto che la ritraeva insieme a Gianluca Scamacca, con il commento di un bacio e una dedica che recitava semplicemente “sole”, accompagnata da due emoticon: un cuore azzurro e un sole.

Questa stessa immagine era stata pubblicata anche dallo stesso Scamacca, confermando ufficialmente la loro relazione. Tuttavia, a distanza di alcune settimane, Angela Nasti ha deciso di rimuovere tutte le foto in cui appariva insieme al calciatore dal suo profilo Instagram, chiaro segno che sia successo qualcosa di importante tra i due. Questo cambiamento improvviso potrebbe far pensare ad una possibile rottura tra i due, lasciando spazio a diverse ipotesi per capire cosa possa essere accaduto tra loro.

Le prime foto insieme e il passato

L’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca e la nota influencer – ed ex tronista- nonchè sorella di Chiara Nasti, Angela, si sono mostrati insieme per la prima volta qualche mese fa. E’ stata proprio la zia di Thiago e Dea a pubblicare per prima la love story sulle sue pagine social. Nella foto pubblicata la bellissima coppia si mostrava affettuosa e molto intima.

Ricordiamo però, che entrambi provengono da relazioni passate multiple e controverse, basti ricordare che Scamacca era legato in precedenza a Flaminia Apolloni, responsabile commerciale, mentre, Angela Nasti, ha girato un bel po’ di squadre prima di finire con Gianluca: da prima, è stata fidanzata con il difensore del Bologna Kevin Bonifazi e successivamente con il portiere della medesima squadra, Pierluigi Gollini. A distanza di qualche mese però, sembra che le cose con Scamacca non stiano procedendo e, a lanciare l’indiscrezione, il noto influencer Alessandro Rosica, che scrive:

Prima crisi tra Angela Nasti e Scamacca. Hanno tolto le foto insieme. Vabbè ci sta, l’estate è finita.

E se fosse questo il motivo per cui Scamacca non ha fatto faville agli Europei? Forse aveva la testa da altre parti, preoccupato per questioni personali o già con la mente altrove pensando alle vacanze con Angela. In questi giorni, chiaramente, non deve essere un gran momento per lui visto i gossip e la probabile fine con la Nasti. Speriamo che riesca a ritrovare la concentrazione e a far vedere il suo valore nei prossimi campionati.