Chiara Nasti: “Perché ho deciso di non vaccinarmi”. È bufera

Chiara Nasti torna a far parlare di sé, e non esattamente per il più nobile dei motivi. Nelle scorse ore, l’influencer e attuale compagna di Mattia Zaccagni (da cui aspetta il primo figlio) ha preso una netta posizione contro il vaccino anti Covid-19, il prezioso alleato che sta aiutando il mondo intero ad uscire, a passo lento, dalla pandemia che l’ha travolto nel 2020.

La Nasti ha aperto ieri sera il box domande su Instagram per tutti i suoi follower e quando uno di loro le ha chiesto perché avesse deciso di non vaccinarsi la sua risposta è stata netta e anche un po’ strafottente. Chiara Nasti, a proposito, del vaccino rifiutato, ha dichiarato:

“Ma era proprio necessario? Alla fine ho fatto bene non è cambiato nulla. Probabilmente con il vaccino avrei anche avuto dei problemi. Odio gli obblighi faccio sempre l’opposto.”

Il messaggio, molto controverso, è stato condiviso dalla Nasti con un tripudio di faccine sorridenti e divertite, come se il vaccino e il tema della salute fossero qualcosa su cui possa valere la pena di scherzare. Qui sotto potete recuperare il post incriminato.

E a proposito di salute, nella Stories successiva l’influencer ha commentato questi primi mesi di gravidanza, lanciando una frecciatina tutti quelli che avevano “spoilerato” la notizia prima che la desse lei. In merito, Chiara Nasti ha commentato:

“Primi mesi pieni d’ansia. Considerato che hanno sputt…. la mia gravidanza che non ero neanche un mese. E questo mi teneva ancor più nervosa. Non ho avuto molte nausee, anzi. Però ero molto stressata per svariate cose quindi non benissimo. Meglio gli ultimi, di gran lunga.”

Bufera per la Stories no vax di Chiara Nasti

Le parole dell’influencer hanno scatenato le ire degli utenti del web, che su Twitter si sono scagliati contro di lei per la leggerezza con cui ha parlato di un argomento così importante. Il tweet dove si faceva riferimento al post anti vaccinista di Chiara Nasti è stato ricondiviso centinaia di volte da utenti imbestialiti, che l’hanno aspramente criticata. “Vallo a dire a quelli che sono morti nei primi mesi e a coloro che per fortuna si sono salvati grazie proprio al vaccino” ha scritto @camismykigai, a cui hanno fatto eco molti altri hater della Nasti che si sono augurati, per esempio, che il figlio non cresca come la madre.

“Non è cambiato nulla” vallo a dire a quelli che sono morti nei primi mesi e a coloro che per fortuna si sono salvati grazie proprio al vaccino pic.twitter.com/UKEf69o8jw — Ilenia???? (@camismyikigai) October 12, 2022

Chiara Nasti: un’infinita sequela di polemiche

Questa non è certo l’unica volta che la compagna di Zaccagni ha scatenato polemiche in rete. In tempi non sospetti, la star di Instagram si era per esempio resa protagonista di dichiarazioni imbarazzanti sul peso delle mamme in gravidanza. Molto discusso anche il gender reveal party del figlio che porta in grembo, organizzato all’interno dello Stadio Olimpico di Roma.