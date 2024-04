Chiara Nasti, nuovo look del figlio suscita critiche: replica al vetriolo

L’influencer partenopea Chiara Nasti è molto seguita ed amata sui social anche per le numerose foto e stories che la ritraggono in compagnia del figlioletto Thiago. E’ stato proprio il nuovo look sfoggiato dal bambino il bersaglio di diverse critiche da parte di alcuni utenti sui social. La risposta piccata dalle madre non ha tardato ad arrivare. L’influencer ha difatti replicato aspramente ad una hater, prendendo immediatamente le difese del piccolo.

Chiara ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale delle dolci foto di famiglia che la ritraggono in compagnia di suo marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ed il loro figlioletto Thiago. Gli scatti sono stati condivisi in occasione della Pasqua e hanno suscitato alcune critiche da parte degli utenti. A saltare immediatamente all’occhio è stato un dettaglio riguardante proprio il bambino. Nello specifico Thiago ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli che proprio non è piaciuto al popolo del web. L’acconciatura è ispirata a quella del papà, quasi rasato con una linea di lato.

A riguardo una hater ha scritto:

Ma come si fa a tagliare i capelli ad un bambino in quel modo lì? Poverino!

La risposta dell’influencer non ha tardato ad arrivare ed è stata piuttosto velenosa.

Immediatamente Chiara ha preso le difese del figlioletto, replicando come segue:

Poverino di che? Ma poverini i tuoi.

Nasti ha difatti più volte ribadito che le persone possono criticarle tutto ma non suo figlio Thiago.

La nuova dieta di Chiara

L’influencer è inoltre nuovamente in dolce attesa. Questa volta la coppia aspetta una bambina, la cui nascita è prevista per questa estate. Proprio a riguardo Chiara ha pubblicato una storia, annunciando di aver iniziato una nuova dieta salutare per “poter entrare nei sette mesi come si deve”. La ragazza si è scattata un selfie a cui ha aggiunto una didascalia.

Questo quanto scritto dall’influencer napoletana:

Da oggi, inizio una bella dieta per entrare nei sette mesi come si deve. Tutto super salutare e davvero niente sgarri.

Per la prossima Pasqua ci si aspetta quindi una nuova foto di famiglia, questa volta in quattro e con la speranza che non scateni nuovamente qualche critica.