Chiara Nasti, notte al pronto soccorso: “Sono stata molto male”

Chiara Nasti, notte al pronto soccorso. L’influencer colpita da forti dolori allo stomaco: “Sono stata molto male, ma ora mi sono ripresa”

Brutta nottata per Chiara Nasti. La nota influencer napoletana, poco fa, ha raccontato dei problemi di salute che l’hanno colpita negli scorsi giorni, spingendola ad andare al pronto soccorso dopo che i lancinanti dolori allo stomaco non passavano nemmeno con gli antidolorifici. Fortunatamente per la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela, nulla di grave. Lei stessa, infatti, per tranquillizzare i suoi tanti follower, con una serie di Stories Instagram, ha informato di essersi ripresa dopo che nella struttura ospedaliera è stata curata con delle flebo.

“Sono stata per tre giorni con i crampi e bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli”

“Sto bene, sto molto bene. Ora mi sono ripresa” esordisce Chiara, cercando di non creare allarmismi. Dopodiché passa a narrare quel che le è accaduto di recente: “Stanotte mi sono sentita malissimo, sono stata per tre giorni con i crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli. Ho preso degli antidolorifici ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa”. I dolori si sono poi fatti vieppiù insopportabili e la notte scorsa non c’è stata altra soluzione per l’influencer che chiedere aiuto medico: “Quindi stanotte mi sono sentita talmente male che sono corsa al pronto soccorso per questa cosa che sentivo. Mi hanno fatto delle flebo. Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande, ma sono stata veramente molto male”.

Chiara Nasti preferisce non svelare i dettagli della vicenda

La Nasti ha inoltre dichiarato che nei giorni precedenti alla sua decisione di recarsi all’ospedale ha percepito più volte delle pulsazioni simili a delle scosse elettriche sul cranio. Su che cosa poi sia di preciso successo all’ospedale e a quale tipo di cura si sia sottoposta, ha preferito non rivelare alcunché. Ciò che conta è comunque che la giovane si sia ripresa del tutto e che non ci sia nulla di cui preoccuparsi.