Chiara Nasti sempre troppo istintiva e polemica. La compagna di Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, ha frainteso il recente messaggio di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, con la sua consueta ironia, ha commentato un post social di Vanity Fair che per errore ha fatto gli auguri di buon compleanno all’influencer napoletana, nata il 22 gennaio 1998, postando l’immagine di Carolina di Monaco.

“Sempre detto che la maternità fa invecchiare di 40 anni in una botta”, ha scritto Selvaggia Lucarelli tra le sue storie di Instagram. Un chiaro sfottò alla rivista che ha commesso un grossolano errore più che a Chiara Nasti, che lo scorso novembre ha avuto dal calciatore biancoceleste il piccolo Thiago.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, in virtù anche degli scontri passati, ha però frainteso la situazione e ha risposto piccata alla giurata di Ballando con le Stelle sul suo account: “Selvaggia Lucarelli è ossessionata dalle donne in generale. Lei in gravidanza è ringiovanita?”.

Insomma, un inutile botta e risposta di cui non si sentiva il bisogno. Non è la prima volta, però, che Chiara Nasti e Selvaggia Lucarelli battibeccano. In passato la giornalista e scrittrice ha criticato la sorella maggiore di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, sul tema dei vaccini per il Covid-19.

L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, infatti, non si è mai vaccinata perché del tutto contraria. Una presa di posizione che ha generato una grossa polemica sui social network. Un atteggiamento che è stato condannato duramente da Selvaggia Lucarelli, che ha criticato Chiara Nasti anche per i numerosi interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta nonostante la giovane età (avrebbe rifatto decollete e labbra quando non aveva neppure 18 anni).

La nuova vita di Chiara Nasti

Dall’estate 2021 la vita di Chiara Nasti è cambiata. Complice l’incontro con Mattia Zaccagni, avvenuto grazie ad amici in comune a Ibiza, l’imprenditrice napoletana ha stravolto tutta la sua esistenza. Ha lasciato Napoli, dove è nata e cresciuta, e si è trasferita a Roma.

Ha messo su famiglia con lo sportivo: a novembre è nato il piccolo Thiago. Il 20 giugno la coppia convolerà a nozze: i preparativi di matrimonio sono in corso. Nei prossimi mesi ci sarà anche il Battesimo del bambino: i padrini saranno Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, grandi amici di Chiara Nasti e Zaccagni.