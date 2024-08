Chiara Nasti, la figlia in ospedale: cos’è successo e la frecciata

La figlia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Dea, è finita in ospedale. In queste ore, la nota influencer campana ha pubblicato una foto che sta facendo preoccupare i suoi fan. Lo scatto in questione mostra la loro secondogenita in un letto d’ospedale. La bambina appare con delle flebo e una fascetta al piedino, collegata ad alcuni fili. A rivelare come sta e cos’è accaduto ci pensa il papà di Chiara, Enzo, tramite Deianira Marzano. L’esperta di gossip si è messa subito in contatto con il nonno per avere aggiornamenti su Dea e sulle sue condizioni di salute, dopo la foto pubblicata dall’influencer.

“Ti amo princi Mia”, ha scritto la Nasti, condividendo la foto della figlia in ospedale, nata nelle scorse settimane. I fan hanno iniziato a preoccuparsi di fronte a questo scatto e a chiedere spiegazioni. In attesa di riceverle dalla diretta interessata, suo padre Enzo ha rivelato all’esperta di gossip che la bambina ha avuto “un problema al pancino come viene spesso ai neonati”. Il papà di Chiara si trova anche lui in ospedale, ma non ha rivelato ulteriori dettagli a Deianira, che ha preso la palla al balzo per parlare positivamente della famiglia Nasti. In ogni caso, sembra che la situazione sia sotto controllo e che non sia il caso di preoccuparsi.

Intanto, Chiara Nasti ha anche lanciato una bella frecciata in queste ore. L’influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, lasciando intendere di non aver ricevuto il supporto che sperava da qualcuno. Subito dopo aver condiviso la foto che ritrae la figlia Dea in ospedale, Chiara ha scritto:

“Sono una che sa esserci nel momento del bisogno, ma non più per tutti, solo per chi dimostra di esserci anche per me. La beneficienza è finita, si va avanti per merito”

Non si sa a chi sia indirizzata questa frecciata. Di sicuro, l’influencer si sarà ritrovata a non ricevere il sostegno di qualcuno in particolare, magari proprio durante il ricovero della figlia Dea. “Adios”, così la Nasti ha concluso questo piccolo sfogo. Nel frattempo, la sua love story con Zaccagni sembra procedere nel migliore dei modi. Dopo essersi conosciuti a Ibiza nel 2021, non si sono più lasciati. Un anno dopo è nato il loro primo figlio, Thiago.

L’influencer condivide spesso foto e video del bambino, facendo felici i suoi fan. Nel 2023 Chiara e Mattia si sono poi sposati a Roma. Ed ecco che nell’estate del 2024, a luglio, la Nasti ha dato alla luce la loro seconda figlia, Dea. La coppietta è fatta e, chissà, magari in futuro potrebbe arrivare un altro figlioletto. Intanto, la Nasti e il calciatore della Lazio si godono la bella famigliola che hanno creato.