Chiara Nasti esce dall’ospedale: l’arrivo a casa della piccola Dea

Sono passati pochi giorni da quando Chiara Nasti ha dato alla luce la sua secondogenita, Dea. Dopo Thiago, nato a novembre 2022, a completare la famiglia formata dall’influencer e dal calciatore Mattia Zaccagni è arrivata anche la piccola, che ha visto la luce il 24 luglio scorso. Oggi la Nasti ha ufficialmente lasciato l’ospedale per fare ritorno a casa insieme alla nuova arrivata. Ad attenderla vi era una piccola festa organizzata dal marito per festeggiare l’arrivo di Dea: una distesa di palloncini rosa e fiocchi ha letteralmente invaso casa Zaccagni.

Benvenuta Dea

Chiara e la nuova arrivata sono state accolte in casa con una piccola festa di benvenuto in total pink. Come si può vedere dalle stories e dal breve video pubblicati dall’influencer sui suoi profili social, ad attendere la neo mamma e la sua piccola vi era un vero e proprio tripudio di rosa, palloncini, biscotti a tema e pasticcini. Nel breve filmato, l’influencer viene ripresa mentre varca la soglia di casa spingendo la carrozzina con una mano, mentre con l’altra tiene in braccio il primogenito Thiago che, fin dalle prime ore dall’arrivo di Dea al mondo, è sempre stato reso partecipe di questa nuova avventura famigliare.

Un bellissimo quadretto, nel quale manca solamente il marito di Chiara Nasti, Mattia Zaccagni, che però con tutta probabilità è intento a riprendere la moglie e i figli in quel momento di rara tenerezza. Il video si conclude poi con la dolce immagine del primo vero approccio del fratello maggiore con la sua sorellina. Si è trattato quindi di un piccolo party privato, in pieno stile Nasti.

Come ci hanno abituato i vip negli anni, questo tipo di rientro a casa è diventato molto popolare tra i personaggi del mondo dello spettacolo: basti pensare all’accoglienza organizzata per Belen e Luna Marì o quella, a dir poco spettacolare, realizzata da Gianluca Vacchi per la compagna, Sharon Fonseca, in occasione della nascita della piccola Blu Jerusalema.

I commenti dei followers

Il video è stato visto da moltissime persone e, com’è facile immaginare, in poco tempo i followers di Chiara si sono riversati nei commenti per fare gli auguri alla loro beniamina. Tra di loro però c’è stato anche chi ha espresso la propria perplessità nel vederla così in forma a pochissimi giorni dal parto cesareo.

“Cioè… dopo un cesareo entri in casa con tacchi e borsetta? Ma beata te, io non riuscivo neppure a camminare” e “Uscire così perfetta dall’ospedale a pochissimi giorni dal parto.. mah beati loro“ sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti. Insomma, è evidente come l’influencer non smetta di far parlare di sé e, a pochi giorni dalle critiche ricevute sulla sua capigliatura perfetta nel post-parto, è tornata a catturare l’attenzione del suo pubblico e a suscitare invidia.