Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono finalmente pronti per fare il grande passo: nelle scorse ore, via Instagram Stories, è apparso sul profilo dell’affascinante influencer un chiaro indizio che fa riferimento a quella che sembra essere proprio la data delle loro nozze.

L’immagine condivisa sul social dalla Nasti è un cuore bianco, che copre un’immagine dove appare (a quanto sembra) una location davvero molto suggestiva, il luogo dove lei e il compagno, molto probabilmente, festeggeranno a breve il loro matrimonio. Nonostante Chiara Nasti non abbia parlato in maniera esplicita di fiori d’arancio, nella foto ha aggiunto una didascalia che non potrebbe parlare più chiaro: la Stories riporta una data, il 20 giugno 2023, e una serie di emoji che riportano un cuoricino, l’immagine di una sposa, di un marito e di un lucchetto che è ovviamente un riferimento all’amore eterno (e ad un accordo siglato per sempre).

Come riporta Fanpage la coppia potrebbe anche avere già scelto (il condizionale è d’obbligo) il luogo dove si svolgerà la cerimonia. Pare infatti che i due saliranno all’altare presso la basilica dell’Aracoeli, la stessa dove si sono sposati Ilary Blasi e Francesco Totti. Il motivo dietro a questin gossip è il fatto che, di recente, la chiesa è apparsa nelle Stories di Chiara Nasti, che potrebbe dunque aver già puntato da diverso tempo la struttura per il giorno più bello della sua vita.

Chiara Nasti è più innamorata che mai di Mattia Zaccagni e del piccolo Thiago

L’influencer, sempre al centro delle polemiche per le sue uscite social, sta vivendo davvero il momento più sereno della sua vita, stando perlomeno a quello che racconta ogni giorno via social. Al suo Mattia Zaccagni l’Instagrammer ha dedicato proprio nelle scorse ore parole dolci per il supporto che le assicura ogni giorno e per la sua onestà.

Chiara Nasti, per il resto, si sta godendo al massimo questi primi mesi da mamma del neonato Thiago, una maternità che forse (come da lei stessa dichiarato) aveva sottovalutato ma che le sta comunque regalando enormi soddisfazioni ed emozioni. L’influencer, tra l’altro, è già tornata in formissima: i chili in più maturati nel corso dei nove mesi di gestazione sono spariti, bruciati grazie ad una dieta ad hoc e alla grande costanza negli allenamenti.