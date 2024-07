Chiara Nasti, furto anche per la sorella Angela: lo sfogo del padre

Furto a casa di Angela Nasti. Solo pochi giorni fa, sua sorella Chiara ha denunciato un furto avvenuto nella casa che condivide con il marito, Mattia Zaccagni. L’influencer ha raccontato l’accaduto su Instagram con una storia carica di rabbia, mostrando diversi portagioielli di alto valore sparsi nella loro abitazione romana. Inoltre, la dimora situata in zona Camilluccia (una delle più rinomate della Capitale) era già stata presa di mira lo scorso novembre, quando i malviventi avevano sottratto un ingente bottino. Ai tempi, sparirono gioielli, borse e carte di credito, per un valore di circa 80mila euro. A distanza di pochi mesi, la Nasti è stata nuovamente derubata e ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci la sua grande frustrazione.

Ma, ecco che, dopo pochi giorni, la famiglia Nasti è stata di nuovo presa di mira. Questa volta, è toccato alla sorella di Chiara, l’ex tronista ed influencer Angela Nasti. Dei malviventi, infatti, si sono introdotti nella casa dell’ex volto di Uomini e Donne. A rendere pubblico l’accaduto è stato il padre delle sorelle Nasti, Enzo Nasti. Quest’ultimo si è sfogato aspramente in un comunicato su Instagram, rivolgendo dure parole ai responsabili di questi furti. Inoltre, ha invitato i loro seguaci a fare molta attenzione ed essere prudenti:

Ora siete contenti? L’ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State uesta è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m*rde senza dignità. Trovatevi un vero lavoro!

Per ora, Angela Nasti non si è espressa sulla vicenda, lasciando parlare solo il padre. Non è chiaro se l’influencer deciderà di denunciare pubblicamente il furto come la sorella o se, invece, rimarrà in silenzio decidendo di agire privatamente con la giustizia.

Angela Nasti: con Gianluca Scamacca è ufficiale, i dettagli

Dopo i diversi gossip circolati, pochi giorni fa, Angela Nasti e Gianluca Scamacca hanno ufficializzato la loro storia. Il calciatore dell’Atalanta e della Nazionale Italiana ha infatti condiviso una foto con l’influencer con tanto di cuore azzurro. Successivamente, Angela ha postato uno scatto di un bacio con lo sportivo. Questa è la prima relazione pubblica di Scamacca dopo la rottura con Flaminia Appolloni. D’altro canto, l’ultima storia della Nasti, invece, risale allo scorso anno, quando era legata al calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil. In passato, l’ex tronista è stata fidanzata anche con l’ex corteggiatore Alessio Campoli e il calciatore Kevin Bonifazi.